Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание Россией в полномасштабную войну еще и Беларуси может привести к крайне опасным последствиям. В Украине знают о ретрансляторах, заводах и предприятиях, поставляющих топливо и компоненты для российского оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1578 года полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о втягивании Беларуси в войну РФ

По словам Зеленского, украинская сторона зафиксировала, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое помогает России наносить удары дронами по Украине.

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Как отметил президент, в Украине знают по меньшей мере о четырех таких ретрансляторах в Беларуси, а именно в Гомельской и Брестской областях.

Он рассказал, что именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Зеленский дал Беларуси неделю, чтобы демонтировать это оборудование, иначе Украина сделает это самостоятельно.

В то же время Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и ее войну.

По его мнению, РФ вовлекает Беларусь в войну каждым предприятием, которое поставляет компоненты для российского оружия или топливо.

Как утверждает Зеленский, Украина этого не хочет, однако предупредила фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события.

По его подсчетам, только за январь – май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля – втрое.

– К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться. Беларуси следует делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что страна действительно против этой войны, – подчеркнул он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужен мир – полномасштабную войну России против Украины необходимо заканчивать.

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