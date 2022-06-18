На пункте Краковец-Корчова временно не будут пропускать автобусы из Украины в Польшу
С воскресенья, 19 июня, временно не будут пропускать пассажирские автобусы (как рейсовые, так и туристические) через пункт пропуска Краковец-Корчова на выезд из Украины в Польшу. В то же время автобусы смогут въезжать на территорию Украины без изменений.
В Государственной пограничной службе Украины объяснили, что соответствующее ограничение связано с модернизацией пункта пропуска в рамках проекта Відкритий кордон. По предварительным данным, это может занять около одного месяца.
Международных перевозчиков и граждан, желающих поехать в Польшу, просят корректировать маршруты движения для пересечения границы. В Госпогранслужбе советуют выбирать на выезд с территории Украины другие пункты пропуска:
- Грушев – Будомеж;
- Шегини – Медика;
- Рава-Русская – Хребенное.
Неизвестно, сколько времени будет недоступен пункт пропуска Краковец-Корчева на выезд из Украины в Польшу. В пограничной службе сообщают об ориентировочных сроках – около одного месяца. О возобновлении пропуска автобусов обещают сообщить отдельно.