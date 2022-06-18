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Факты / Украина / Общество

На пункте Краковец-Корчова временно не будут пропускать автобусы из Украины в Польшу

Юля Захарченко, редактор ленты
На пункте Краковец-Корчова временно не будут пропускать автобусы из Украины в Польшу
Фото: Depositphotos

С воскресенья, 19 июня, временно не будут пропускать пассажирские автобусы (как рейсовые, так и туристические) через пункт пропуска Краковец-Корчова на выезд из Украины в Польшу. В то же время автобусы смогут въезжать на территорию Украины без изменений.

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, что соответствующее ограничение связано с модернизацией пункта пропуска в рамках проекта Відкритий кордон. По предварительным данным, это может занять около одного месяца.

Международных перевозчиков и граждан, желающих поехать в Польшу, просят корректировать маршруты движения для пересечения границы. В Госпогранслужбе советуют выбирать на выезд с территории Украины другие пункты пропуска:

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  • Грушев – Будомеж;
  • Шегини – Медика;
  • Рава-Русская – Хребенное.

Неизвестно, сколько времени будет недоступен пункт пропуска Краковец-Корчева на выезд из Украины в Польшу. В пограничной службе сообщают об ориентировочных сроках – около одного месяца. О возобновлении пропуска автобусов обещают сообщить отдельно.

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Источник: Госпогранслужба
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