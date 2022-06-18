На пункті Краківець-Корчова тимчасово не пропускатимуть автобуси з України до Польщі
З неділі, 19 червня, тимчасово не будуть здійснювати пропуск пасажирських автобусів (як рейсових, так і туристичних) через пункт пропуску Краківець-Корчова на виїзд з України до Польщі. Водночас автобуси зможуть в’їжджати на територію України без змін.
У Державній прикордонній службі України пояснили, що відповідне обмеження пов’язано з модернізацією пункту пропуску в рамках проєкту Відкритий кордон. За попередніми даними, це може тривати близько одного місяця.
Міжнародних перевізників та громадян, які хочуть поїхати до Польщі, просять коригувати маршрути руху для перетину кордону. У Держприкордонслужбі радять обирати на виїзд з території України інші пункти пропуску:
- Грушів – Будомєж;
- Шегині – Медика;
- Рава-Руська – Хребенне.
Невідомо, скільки часу буде недоступний пункт пропуску Краківець-Корчова на виїзд з України до Польщі. У прикордонній службі повідомляють про орієнтовні терміни – близько одного місяця. Про відновлення пропуску автобусів обіцяють повідомити окремо.