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На пункті Краківець-Корчова тимчасово не пропускатимуть автобуси з України до Польщі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На пункті Краківець-Корчова тимчасово не пропускатимуть автобуси з України до Польщі
Фото: Depositphotos

З неділі, 19 червня, тимчасово не будуть здійснювати пропуск пасажирських автобусів (як рейсових, так і туристичних) через пункт пропуску Краківець-Корчова на виїзд з України до Польщі. Водночас автобуси зможуть в’їжджати на територію України без змін.

У Державній прикордонній службі України пояснили, що відповідне обмеження пов’язано з модернізацією пункту пропуску в рамках проєкту Відкритий кордон. За попередніми даними, це може тривати близько одного місяця.

Міжнародних перевізників та громадян, які хочуть поїхати до Польщі, просять коригувати маршрути руху для перетину кордону. У Держприкордонслужбі радять обирати на виїзд з території України інші пункти пропуску:

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  • Грушів – Будомєж;
  • Шегині – Медика;
  • Рава-Руська – Хребенне.

Невідомо, скільки часу буде недоступний пункт пропуску Краківець-Корчова на виїзд з України до Польщі. У прикордонній службі повідомляють про орієнтовні терміни – близько одного місяця. Про відновлення пропуску автобусів обіцяють повідомити окремо.

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Джерело: Держприкордонслужба
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