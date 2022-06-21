Обстрелы Харькова и удары по Одессе: что происходит на 118 сутки войны (онлайн)
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Сколько еще будет продолжаться война? Новый прогноз советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
– Я не думаю, что 2-3 года. Максимум – к следующему лету. Дураки и в России когда-нибудь заканчиваются. Я посмотрю, как они будут выполнять обещанный план, ежемесячно привозить по 10 новых БТГ, очень сомневаюсь, что это им удастся. Их битва распадается на маленькие локальные бои. Свою цену они уже заплатили, и перспективы не видны. Они изнашиваются, 30% отказников. Много старого вооружения. В таком темпе ничего не будет, – убежден Арестович.
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- Эстония вводит запрет на ввоз для частных лиц санкционных товаров из России.
- Украинский суд запретил партию Оппозиционная платформа – за жизнь.
- Украина и Великобритания подписали Меморандум об инфраструктурном обновлении Украины.
- В непризнанной ДНР ликвидированы четыре БК в Енакиево, Донецке и Макеевке.
Во время освобождения Херсона оккупантов, поселившихся там, будут расстреливать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Это касается тех, кто притащил свои семьи к пустым квартирам чужих людей. Он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в 15-18 км от Херсона. Город виден уже из бинокля.