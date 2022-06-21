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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы Харькова и удары по Одессе: что происходит на 118 сутки войны (онлайн)

Обстрелы Харькова и удары по Одессе: что происходит на 118 сутки войны (онлайн)

Эстония вводит запрет на ввоз для частных лиц санкционных товаров из России.

Украинский суд запретил партию Оппозиционная платформа – за жизнь.

Украина и Великобритания подписали Меморандум об инфраструктурном обновлении Украины.

В непризнанной ДНР сегодня ликвидировано четыре БК в Енакиево, Донецке и Макеевке.

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00:36 - 21 июня

Сколько еще будет продолжаться война? Новый прогноз советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

– Я не думаю, что 2-3 года. Максимум – к следующему лету. Дураки и в России когда-нибудь заканчиваются. Я посмотрю, как они будут выполнять обещанный план, ежемесячно привозить по 10 новых БТГ, очень сомневаюсь, что это им удастся. Их битва распадается на маленькие локальные бои. Свою цену они уже заплатили, и перспективы не видны. Они изнашиваются, 30% отказников. Много старого вооружения. В таком темпе ничего не будет, – убежден Арестович.

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00:26 - 21 июня
  • ВСУ нанесли удар по буровым установкам Черноморнефтегаза и острову Змеиному.
  • Россия угрожает Литве за прекращение транзита в Калининградскую область.
  • Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность Украины.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
  • Эстония вводит запрет на ввоз для частных лиц санкционных товаров из России.
  • Украинский суд запретил партию Оппозиционная платформа – за жизнь.
  • Украина и Великобритания подписали Меморандум об инфраструктурном обновлении Украины.
  • В непризнанной ДНР ликвидированы четыре БК в Енакиево, Донецке и Макеевке.
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00:23 - 21 июня

Во время освобождения Херсона оккупантов, поселившихся там, будут расстреливать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Это касается тех, кто притащил свои семьи к пустым квартирам чужих людей. Он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в 15-18 км от Херсона. Город виден уже из бинокля.

Фото: Офис президента

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