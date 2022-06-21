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Во время освобождения Херсона оккупантов, поселившихся там, будут расстреливать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Это касается тех, кто притащил свои семьи к пустым квартирам чужих людей. Он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в 15-18 км от Херсона. Город виден уже из бинокля.