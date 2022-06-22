Июнь, 22 в 13:12

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether, который состоялся в Амстердаме 21 июня.

Глава государства поблагодарил всех за поддержку и заявил, что Украина точно должна получить положительное решение Европейского Союза о статусе кандидата.

По словам Зеленского, мы заслужили это не только нашей смелостью и борьбой за свободу.

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— Нападение России на Украину восстановило в нашей памяти худшие страницы истории. Российские бомбы разрушают города. Российские солдаты убивают тысячи мирных людей. Российское государство осуществляет даже массовую депортацию украинцев. Что это такое? Это атака России против всей свободной Европы – против наших общих ценностей. Против человеческих прав, верховенства права и конвенций, защищающих каждого человека в Европе и мире. Мы не позволим разрушить наши ценности! – сказал президент.

Зеленский отметил, что война точно закончится нашей победой, а объединенная Европа — сильнее любой тирании.

– Даже во время такой жестокой войны украинские демократические институты сохранены. Даже сейчас мы расширяем простор действия европейских ценностей – вчера парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию. И как бы ни давила Россия, мы все равно уверены, что будущее Европы – безусловно, светлое и свободное, потому что мы все вместе его защищаем! – добавил глава государства.

Отметим, что организаторы телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether, собирали средства на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим, а именно — хирургических рентген-аппаратов С-арки.

Фандрейзинг проходил по глобальной инициативе UNITED24. Кроме популярных артистов, на мероприятии также выступила президент Европарламента Роберта Мецола.