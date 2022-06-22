Червень, 22 в 13:12

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі 21 червня.

Глава держави подякував усім за підтримку та заявив, що Україна точно має отримати позитивне рішення Європейського Союзу щодо статусу кандидата.

За словами Зеленського, ми заслужили на це не тільки нашою сміливістю й боротьбою за свободу.

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– Напад Росії на Україну поновив у нашій пам’яті найгірші сторінки історії. Російські бомби руйнують міста. Російські солдати вбивають тисячі мирних людей. Російська держава здійснює навіть масову депортацію українців. Що це таке? Це атака Росії проти всієї вільної Європи – проти наших спільних цінностей. Проти людських прав, верховенства права й конвенцій, які захищають кожну людину в Європі та світі. Ми не дозволимо зруйнувати наші цінності! – сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що війна точно закінчиться нашою перемогою, а об’єднана Європа – сильніша, ніж будь-яка тиранія.

– Навіть під час такої жорстокої війни українські демократичні інституції збережені. Навіть зараз ми розширюємо простір дії європейських цінностей – учора парламент України ратифікував Стамбульську конвенцію. І хоч би як тиснула Росія, ми все одно впевнені, що майбутнє Європи – безумовно, світле й вільне, бо ми всі разом його захищаємо! – додав глава держави.

Зазначимо, що організатори телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether збирали кошти на закупку медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим, а саме — хірургічних рентген-апаратів С-арки.

Фандрейзинг відбувався через глобальну ініціативу UNITED24. Крім популярних артистів, на заході також виступила президентка Європарламенту Роберта Мецола.