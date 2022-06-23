Июнь, 23 в 20:43

Киевский областной совет утвердил две программы строительства домов и выкупа квартир для жителей, потерявших жилье в результате российского военного вторжения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

– На сессии Киевского областного совета приняли две программы, которые помогут быстрее получить жилье людям, оставшимся без домов в результате войны. Благодаря этим программам в скором времени сможем начать строительство 560 домов и выкуп 2 тыс. квартир, – отметил он.

Он не уточнил подробности утвержденных программ. Однако, согласно информации на сайте облсовета, на их финансирование нужно 4,5 млрд грн.

Сейчас смотрят

Так, Программа восстановления частных домов, разрушенных в результате боевых действий на территории Киевской области на 2022-2023 годы, предусматривает финансирование в объеме 1,7 млрд грн, половину этих средств планируется использовать уже в этом году.

По предварительной информации, из-за действий РФ повреждены и разрушены 16 тыс. частных домов, из них 4 674 полностью разрушены и 12 317 частично повреждены.

Согласно программе Восстановление частных домов, планируется построить 560 новых домов площадью от 70 до 120 кв. м. Восстановление будут осуществлять на земельных участках собственников разрушенного жилья.

По данным областного совета, также будут учитывать приоритетность категорий граждан, которые должны быть обеспечены жильем. А именно:

семьи погибших и/или раненых в результате вооруженной агрессии РФ участников боевых действий или для многодетной семьи;

семьи для детей пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии РФ, для беременных женщин, людей с инвалидностью и т.д.

Источник: Алексей Кулеба, Киевский областной совет

Фото: КГГА