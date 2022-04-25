Народные депутаты Украины разработали законопроект о получении компенсации за жилье, разрушенное в результате развязанной РФ полномасштабной войны. Среди прочего в этом документе прописан механизм компенсации, если владелец жилья погиб.

Детали объяснила соавтор законопроекта, глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Речь идет о законопроекте № 7198, который Верховная Рада пока что приняла в первом чтении.

Документ определяет правовые и организационные механизмы предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное недвижимое имущество в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ.

Согласно законопроекту, на получение компенсации будут иметь право физические лица – граждане Украины:

• владельцы поврежденного или разрушенного жилья;

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• те, кто осуществил инвестирование в строительство такого жилья;

• члены жилищно-строительных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;

• те, кто является наследниками владельца жилья и т.д.

Компенсация будет предоставляться как в денежной форме, так и как объект недвижимого имущества (путем финансирования его строительства).

Предусмотрен и механизм компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, если его владелец погиб. Как отметила Елена Шуляк, в таком случае компенсацию смогут получить:

• наследники владельца жилья;

• если же погибший составил завещание, то право наследования получат указанные в нем лица.

– Если завещания нет, наследование происходит согласно закону. Так, наследники получают право на наследование поочередно: каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, – рассказала Шуляк.

Наследники погибшего владельца жилья смогут претендовать на наследование и компенсацию в следующем порядке:

• в первую очередь – дети (в том числе зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти); тот из супругов, кто пережил погибшего; его родители;

• во вторую очередь – родные братья и сестры, бабушка и дед (как со стороны отца, так и матери);

• в третью очередь – дядя и тетя;

• в четвертую очередь – лица, проживавшие с погибшим одной семьей не менее пяти лет;

• в пятую очередь — другие родственники погибшего до шестой степени родства включительно (родственники более близкой степени родства будут иметь приоритет).

В начале апреля Кабинет министров принял первое решение по восстановлению Украины. Речь идет о первоочередных аварийно-ремонтных работах в городах и селах, пострадавших в результате военных действий РФ.

Источник: Верховная Рада, Елена Шуляк, Слуга народа