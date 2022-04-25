Народные депутаты Украины разработали законопроект о получении компенсации за жилье, разрушенное в результате развязанной РФ полномасштабной войны. Среди прочего в этом документе прописан механизм компенсации, если владелец жилья погиб.
Детали объяснила соавтор законопроекта, глава партии Слуга народа Елена Шуляк.
Речь идет о законопроекте № 7198, который Верховная Рада пока что приняла в первом чтении.
Документ определяет правовые и организационные механизмы предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное недвижимое имущество в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ.
Согласно законопроекту, на получение компенсации будут иметь право физические лица – граждане Украины:
• владельцы поврежденного или разрушенного жилья;
• те, кто осуществил инвестирование в строительство такого жилья;
• члены жилищно-строительных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;
• те, кто является наследниками владельца жилья и т.д.
Компенсация будет предоставляться как в денежной форме, так и как объект недвижимого имущества (путем финансирования его строительства).
Предусмотрен и механизм компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, если его владелец погиб. Как отметила Елена Шуляк, в таком случае компенсацию смогут получить:
• наследники владельца жилья;
• если же погибший составил завещание, то право наследования получат указанные в нем лица.
– Если завещания нет, наследование происходит согласно закону. Так, наследники получают право на наследование поочередно: каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, – рассказала Шуляк.
Наследники погибшего владельца жилья смогут претендовать на наследование и компенсацию в следующем порядке:
• в первую очередь – дети (в том числе зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти); тот из супругов, кто пережил погибшего; его родители;
• во вторую очередь – родные братья и сестры, бабушка и дед (как со стороны отца, так и матери);
• в третью очередь – дядя и тетя;
• в четвертую очередь – лица, проживавшие с погибшим одной семьей не менее пяти лет;
• в пятую очередь — другие родственники погибшего до шестой степени родства включительно (родственники более близкой степени родства будут иметь приоритет).
В начале апреля Кабинет министров принял первое решение по восстановлению Украины. Речь идет о первоочередных аварийно-ремонтных работах в городах и селах, пострадавших в результате военных действий РФ.
Источник: Верховная Рада, Елена Шуляк, Слуга народа