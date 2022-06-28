Июнь, 28 в 18:27

Электрический котел — один из самых простых видов отопительной техники. Каждый, кто хотел перейти на автономное отопление, задумывался над приобретением электрокотла.

Как работает электрический котел и как выбрать выгодный вариант — узнавали Факты ICTV.

Как работает электрокотел

Электрический котел можно использовать в помещениях любого типа — жилых, промышленных или административных.

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Эти устройства имеют мощный нагреватель и циркуляционный насос. Мощности электрокотлов разные и могут достигать 240 кВт.

Электрокотел — довольно практичный и удобный способ обогрева дома. Благодаря автоматической регулировке, компактности и отсутствию продуктов сгорания, он занимает лидирующие позиции на рынке отопительных систем.

Электрокотел можно подключить везде, он будет нормально работать там, где есть электропитание. Для него не нужно обустраивать специальную комнату.

Достаточно лишь подключиться к электросети и вывести трубопровод. Благодаря компактным размерам котел можно установить даже в очень маленьком помещении.

Также котлы для отопления могут работать от электросетей с разным напряжением — как от однофазной (220 В), так и от трехфазной сети (380 В).

Котел состоит из расширительного бака, нагревательного элемента, элемента для регулирования и управления работой теплогенератора.

К преимуществам электрических котлов можно отнеси:

удобное управление — не нужно постоянно регулировать температуру;

безопасность — не содержит легковоспламеняющегося топлива, нет выброса продуктов горения или открытого огня;

простой монтаж и установка — не нужно обустраивать специальное место или оформлять документы на разрешение;

бесшумность;

несколько уровней управления мощностью;

не требуют постоянного контроля;

легкие и компактные.

Кстати, котлы не прихотливы в использовании, достаточно проводить сервисное обслуживание раз в год.

Какие бывают электрокотлы

Электрические котлы отличаются типом управления и монтажа.

По типу управления они бывают:

механические — отсутствует плата управления, есть возможность подключить комнатный программатор;

— отсутствует плата управления, есть возможность подключить комнатный программатор; цифровые — могут подключать программатор и поддерживать точную температуру воздуха в помещении для комфорта и экономии до 40% электроэнергии. Они также могут подключаться к двухтарифному счетчику.

По монтажу:

настенные — компактные, эстетичные и простые в управлении;

— компактные, эстетичные и простые в управлении; напольные — имеют больший потенциал мощности и устанавливаются преимущественно на коммерческих и производственных объектах.

Как выбрать котел

Перед установкой электрокотла следует обратить внимание на:

мощность;

комплектацию;

тип управления;

электрическое подключение;

тип установки.

Также учтите теплопотери помещения. Агрегат должен вырабатывать больше тепла, чем теряет помещение.

Чтобы подобрать хороший котел, который идеально подойдет для вашего дома или квартиры, нужно учитывать:

высоту потолков — чем они выше, тем больший объем воздуха;

толщину и материал стен;

общую площадь и количество окон, тип рам, тип стеклопакета, количество камер;

покрытие крыши, наличие мансарды или чердака;

уровень утепления дома.

Считается, что мощности котла в киловаттах равна 1/10 всей площади дома в м2. То есть для квартиры площадью 60 м2 необходим котел на 6 кВт.

Перед покупкой и установкой котла лучше посоветоваться со специалистами в этой сфере. Они осмотрят помещение и посоветуют, какой котел вам подойдет.

Сколько стоят

Сегодня на рынке можно найти довольно бюджетные варианты. Цена котлов зависит от наполнения, мощности и производителя.

Соответственно, котел с минимальным наполнением будет стоить дешевле, однако в эксплуатации подойдет не всем.

В целом, стоимость котлов составляет от 3 до 30 тыс. грн. Поэтому каждый сможет найти комфортный вариант.

Если покупаете электрокотел на долгосрочную перспективу, лучше выбирайте с полной комплектацией.

Такие котлы должны содержать — циркуляционный насос, группу безопасности, расширительный бак, цифровую плату управления для возможности подключения внешних устройств (комнатный термостат, датчик уличной температуры, возможность подключения бойлера косвенного нагрева).