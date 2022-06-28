Червень, 28 в 18:27

Електричний котел – один з найпростіших видів опалювальної техніки. Кожен, хто хотів перейти на автономне опалення, задумувався над придбанням електрокотла.

Як працює електричний котел та як обрати вигідний варіант – дізнавалися Факти ICTV.

Як працює електрокотел

Електричний котел можна використовувати у приміщеннях будь-якого типу – житлових, промислових чи адміністративних. Стандартні електрокотли для опалення — доволі прості.

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Ці пристрої мають потужний нагрівач і циркуляційний насос. Потужності електрокотлів різні і можуть досягати 240 кВт.

Електрокотел – доволі практичний та зручний спосіб обігріву оселі. Завдяки автоматичному регулюванню, компактності та відсутності продуктів згоряння, вони лідирують на ринку опалювальних систем.

Електрокотел можна підключити всюди, він буде нормально працювати там, де є електроживлення. Для нього не потрібно облаштовувати спеціальну кімнату.

Достатньо лише підключитися до електромережі та вивести трубопровід. Завдяки компактним розмірам котел можна встановити навіть у дуже маленькому приміщенні.

Також котли для опалення можуть працювати від електромереж з різною напругою – як від однофазної (220 В), так і від трифазної мережі (380 В).

Котел складається з розширювального баку, нагрівального елементу, елементу для регулювання і управління роботою теплогенератора.

До переваг електричних котлів можна віднести:

зручне керування – не потрібно постійно регулювати температуру;

безпека – відсутність легкозаймистого палива, викиду продуктів горіння чи відкритого вогню;

простий монтаж та встановлення – не потрібно облаштовувати спеціальне місце чи оформлювати документи на дозвіл;

безшумна робота;

кілька рівнів керування потужністю;

не вимагають постійного контролю;

легкі та компактні.

До речі, котли не примхливі у використанні, достатньо проводити сервісне обслуговування раз на рік.

Які бувають електрокотли

Електричні котли відрізняються за типом управління та монтажем.

За типом управління вони поділяються на:

механічні – відсутня плата управління, є можливість підключити кімнатний програматор;

– відсутня плата управління, є можливість підключити кімнатний програматор; цифрові – можуть підключатися до багатотарифного лічильника та підтримувати точну температуру повітря у приміщенні.

За монтажем:

настінні – компактні, естетичні та прості в управлінні;

– компактні, естетичні та прості в управлінні; підлогові – мають більший потенціал потужності та використовуються переважно на комерційних і виробничих об’єктах.

Як обрати котел

Перед встановленням електрокотла слід звернути увагу на:

потужність;

комплектацію;

тип управління;

електричне підключення;

тип встановлення.

Також врахуйте тепловитрати приміщення. Агрегат повинен виробляти більше тепла, ніж втрачає приміщення.

Щоб підібрати хороший котел, який ідеально підійде для вашого будинку чи квартири, потрібно враховувати:

висоту стель – чим вони вищі, тим більший об’єм повітря;

товщину і матеріал стін;

загальну площу та кількість вікон, тип рам, тип склопакета, кількість камер;

покриття даху, наявність мансарди чи горища;

рівень утеплення будинку.

Вважається, що потужності котла в кіловатах дорівнює 1/10 всієї площі будинку в м2. Тобто для квартири площею 60 м2 необхідний котел на 6 кВт.

Перед купівлею та встановленням котла краще порадитись зі спеціалістами у цій сфері. Вони оглянуть приміщення та порадять, який котел вам підійде.

Скільки коштують

Сьогодні на ринку можна знайти доволі бюджетні варіанти. Ціна котлів залежить від наповнення, потужності та виробника.

Відповідно, котел з мінімальним наповненням буде коштувати дешевше, проте в експлуатації підійде не всім.

Загалом, вартість котлів становить від 3 до 30 тис. грн. Тому кожен зможе знайти комфортний варіант.

Якщо купуєте електрокотел на довгострокову перспективу, краще обирайте з повною комплектацією.

Такі котли повинні містити – циркуляційний насос, групу безпеки, розширювальний бак, цифрову плату управління для можливості підключення зовнішніх пристроїв (кімнатний термостат, датчик зовнішньої температури, можливість підключення бойлера непрямого нагріву).