Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы ТЦ в Кременчуге и взрывы в Харькове: что происходит на 125 сутки войны (онлайн)

Обстрелы ТЦ в Кременчуге и взрывы в Харькове: что происходит на 125 сутки войны (онлайн)

США планируют закупить для Украины усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс Nasams.

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Киев. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень.

Украине помогут нарастить экспортный потенциал путем снятия торговых пошлин.

Компания Baykar Makina заявила, что отдаст Украине три Байрактора бесплатно.

Российские войска обстреляли крылатыми ракетами ТРЦ Амстор в Кременчуге. Сейчас известно о 13 погибших и 59 раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Армия РФ обстреляла Лисичанск из Ураганов — по меньшей мере восемь жителей погибли, еще 21 человек ранен.

В Харькове пять человек погибли, еще 22 жителя получили ранения, среди которых есть пятеро детей.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:07 - 28 июня

Служба безопасности Украины безотлагательно приступила к расследованию очередного военного преступления России — ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге.

Производство открыто по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

— Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто совершил выстрелы, но и лиц, отдавших приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе. Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание! Мы обязательно победим оккупантов, сколько бы зверств они не совершили, — подчеркнули в СБУ.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:04 - 28 июня

Городской глава столицы Виталий Кличко заявил, что не исключает возможности нападения на Киев из территории Беларуси.

— Что касается возможного вторжения со стороны Беларуси, мы надеемся, что нет. Однако просчитываем разные варианты развития событий и не исключаем такого, — отметил мэр Киева.

кличко

Фото: КГГА

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:01 - 28 июня

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия применила против Украины уже около 2,8 тыс. различных крылатых ракет.

Количество авиабомб и снарядов реактивной артиллерии, бьющих по украинским городам, просто не поддается подсчету, отметил глава государства.

По данным Forbes, только за выходные Россия выпустила по Украине ракет на общую сумму около $200 миллионов.

Фото: ГСЧС

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:45 - 28 июня

В результате ракетных ударов по ТЦ Амстор в Кременчуге погибли по меньшей мере 15 человек, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Около 59 человек обратились в больницы, в частности, 25 пациентов с ранениями госпитализировали.

Фото: ГСЧС

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:17 - 28 июня

Международный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией украинских кораблей и моряков в 2018 году. Суд ООН отверг основные замечания России, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:15 - 28 июня

Россия хочет оправдать новый теракт: Минобороны РФ анонсировало удары по Криворожской ТЭС

Министерство обороны России может готовить новые взрывы на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области. Вероятнее всего, могут быть погибшие и раненые, поэтому местных жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть осторожными.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что оккупанты готовят новые провокации, в которых хотят обвинить украинских военных.

Согласно сообщению, после взрывов, спровоцированных Россией, без электричества могут остаться жители центральных областей Украины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка