Служба безопасности Украины безотлагательно приступила к расследованию очередного военного преступления России — ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге.

Производство открыто по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

— Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто совершил выстрелы, но и лиц, отдавших приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе. Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание! Мы обязательно победим оккупантов, сколько бы зверств они не совершили, — подчеркнули в СБУ.