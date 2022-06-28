Обстрелы ТЦ в Кременчуге и взрывы в Харькове: что происходит на 125 сутки войны (онлайн)
США планируют закупить для Украины усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс Nasams.
Президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Киев. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень.
Украине помогут нарастить экспортный потенциал путем снятия торговых пошлин.
Компания Baykar Makina заявила, что отдаст Украине три Байрактора бесплатно.
Российские войска обстреляли крылатыми ракетами ТРЦ Амстор в Кременчуге. Сейчас известно о 13 погибших и 59 раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Армия РФ обстреляла Лисичанск из Ураганов — по меньшей мере восемь жителей погибли, еще 21 человек ранен.
В Харькове пять человек погибли, еще 22 жителя получили ранения, среди которых есть пятеро детей.
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