Июнь, 30 в 3:05

Атаку на Драматический театр в Мариуполе 16 марта совершили российские военные, наиболее вероятно, сбросив с самолета-истребителя две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы. Нападение на гражданский объект, приведшее к гибели мирных людей, является военным преступлением.

К такому выводу пришла Amnesty International в новом расследовании Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе. Организация задокументировала, что российские военные, по-видимому, целенаправленно ударили по театру, зная, что там прятались сотни мирных жителей.

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Amnesty International собрала показания 53 уцелевших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или возле него непосредственно в момент атаки. Исследователи проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные прямо перед атакой и сразу после нее, верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей, исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

– После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные, – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В результате этого беспощадного нападения многие получили ранения и погибли. Причиной их смертей, наиболее вероятно, стала целенаправленная атака российских военных на мирное население.

Международный уголовный суд и все другие органы, имеющие полномочия осуществлять судопроизводство по преступлениям с начала полномасштабной войны в Украине, должны расследовать это нападение как военное преступление. Всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разруху.

Точное количество жертв окончательно не установлено, но очевидно, что оно гораздо меньше, чем сообщалось ранее. Сразу после нападения в Мариупольском горсовете заявили, что погибли около 300 человек. Associated Press в своем расследовании отмечали, что погибнуть могли около 600 человек. Доказательства, собранные Amnesty International, указывают, что большое количество жителей покинули театр незадолго до нападения, в частности, 14 и 15 марта, когда заработали зеленые коридоры.

А большинство оставшихся в театре имели возможность находиться в более безопасных зонах здания, в частности в передней части театра и подвале, защищенных от прямого действия взрыва. Зато, действительно, меньшая часть людей, находившихся на полевой кухне на улице, непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, скорее всего, получили серьезные ранения и погибли.

Чтобы определить фактическую массу взрывчатого вещества, необходимого для нанесения именно такого масштаба разрушений в театре, Amnesty International обратилась к эксперту-физику с просьбой спроектировать математическую модель взрыва в театре. Это позволило прийти к выводу, что использованные бомбы должны были содержать 400-800 кг взрывчатого вещества.

Согласно имеющимся в арсенале армии России авиабомбам, Amnesty International считает, что российские военные нанесли удар двумя 500-килограммовыми бомбами одной модели, общая масса взрывчатого вещества которых составляет 440–600 кг.

Наиболее вероятен сценарий, во время которого авиаудар нанес один из таких самолетов-истребителей: Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто пролетали над Югом Украины.

Amnesty International рассмотрела несколько альтернативных теорий о том, кто ответственен за нападение. Исследователи развенчали заявления российских властей о причастности украинских военных, и пришли к выводу, что наиболее реалистичной является версия, согласно которой это был целенаправленный авиаудар российских пилотов по гражданскому объекту.

Я не мог поверить своим глазам

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину мирные жители покидали свои дома в городах и селах, оказавшихся под атакой вооруженных сил РФ. В окруженном Мариуполе именно Драматический театр стал безопасным убежищем для людей, искавших укрытие.

Театр, расположенный в центральном районе города, использовался в качестве гуманитарного штаба для распределения медикаментов, пищи, воды, а также в качестве точки сбора для людей, которые надеялись на эвакуацию через зеленые коридоры. Само здание театра с ярко-красной крышей было отделено от других объектов 100-метровой зеленой зоной и стало наиболее узнаваемым культурным памятником Мариуполя.

Местные жители написали гигантскими буквами Дети на русском языке на переднем дворе с обеих сторон театра, хорошо заметные российским пилотам, а также зафиксированные на спутниковых снимках.

Несмотря на это, российские бомбы попали в театр около 10.00 16 марта. В результате мощного взрыва разрушены крыша театра и огромные части двух основных стен. Во время нападения сотни гражданских находились в театре и вокруг него.

Взрыв разрушил близлежащие внутренние стены с обеих сторон сцены, а затем пробил внешние несущие стены, образовав две основные зоны с обломками на северо-восточной и юго-западной сторонах театра. Обе зоны с обломками видны на спутниковых снимках, запечатленных через несколько минут после удара.

Игорь Мороз, 50-летний архитектор, находился вблизи театра, когда произошло нападение. Мужчина рассказал Amnesty International:

– Все это произошло на наших глазах. Мы были в 200-300 метрах, когда произошел взрыв. Я слышал самолет и звук падающих бомб. Потом мы увидели, как поднялась крыша (театра. – Ред).

51-летний предприниматель Григорий Головнев вспоминает:

– Я шел по улице, ведущей в драматический театр. Я слышал шум самолета, но на тот момент я особо не обращал внимания, потому что они постоянно летали. Я видел, как взорвалась крыша здания. Она подпрыгнула на 20 метров, а затем рухнула. Затем я увидел много дыма и обломков. Я не мог поверить своим глазам, потому что театр был святым местом. Там было две большие надписи Дети.

Виталий Контаров, 48-летний водитель грузовика, тоже находился недалеко от театра в момент нападения. Он сказал Amnesty International:

– Мы слышали самолеты. Я видел две бомбы, выпущенные из одного самолета в направлении театра.

Спустя секунду все изменилось

В целом опрошенные сообщили Amnesty International полные имена четырех убитых, а именно: Михаила Гребенецкого, Любови Свиридовой, Елены Кузнецовой и Игоря Чистякова. Респонденты назвали имена еще трех человек, которые, по их мнению, тоже погибли. Несколько очевидцев видели мертвые тела, но не идентифицировали их.

В дополнение, Amnesty провела всесторонний анализ данных в открытых источниках, традиционные медиа сообщили о трех жертвах, еще о трех погибших говорится в сообщениях в социальных сетях. Amnesty собрала доказательства по меньшей мере 12 смертей, хотя многие тела до сих пор остаются неидентифицированными.

Девушка подросткового возраста скрывалась в подвале со своим парнем и матерью, когда взорвались бомбы:

– За одну секунду все изменилось. Все дрогнуло. Люди начали кричать. Он был полон пыли. Я видела, как люди истекали кровью.

Евгений Гребенецкий нашел в концертном зале тело отца Михаила. Евгений рассказал Amnesty International:

– Было много раненых. Полиция пыталась вытащить людей из-под завалов. Сначала я увидел его (Михаила. — Ред.) руку. Сперва я увидел знакомую руку. Вы знаете руки своих близких. Его лицо было залито кровью. Его тело было в кирпиче. Я не хотел, чтобы мама видела.

Дмитрий Симоненко был с Любовью Свиридовой за несколько минут до того, как она умерла вследствие травм. Он сказал Amnesty International:

– Она была серьезно ранена. Ей удалось выползти из-под завалов. Она попросила нас запомнить ее имя, потому что чувствовала, что умирает.

Многие другие опрошенные рассказали Amnesty International, что видели окровавленные тела и оторванные части тел, в частности, ноги и руки, в развалинах разрушенного здания после атаки.

Целенаправленное нападение на гражданских

Международное гуманитарное право (МГП) – это ряд правовых норм, регулирующих вооруженные конфликты. Ключевой принцип МГП состоит в том, что стороны в вооруженном конфликте должны всегда четко различать гражданские лица и объекты, с одной стороны, и военнослужащих и военные объекты — с другой.

Военные объекты можно атаковать, а нанесение ударов по гражданским лицам или объектам является незаконным. Перед любым нападением военнослужащие должны принять меры, чтобы убедиться, что они объективно уверены, что их цель — это не гражданские лица и объекты.

Ни один из 28 уцелевших в результате атаки, с которыми общалась Amnesty International, ни другие свидетели вблизи театра в день нападения не предоставили никакой информации, указывающей на то, что украинские военные использовали театр как базу для военных операций, место для хранения оружия или место, откуда можно начинать атаки.

Гражданский характер театра и присутствие многочисленных гражданских лиц были очевидны даже за несколько недель до нападения. Характер нападения – место удара внутри здания, вероятное оружие, а также отсутствие вблизи какого-либо потенциально законного военного объекта убедительно свидетельствует о том, что целью был именно театр. Поэтому наиболее вероятно, что удар по театру был умышленным, а потому это считается военным преступлением.

– В воздухе и на земле российские силы совершали целенаправленные убийства мирных жителей в Украине, которые мы тщательно задокументировали. Необходимо немедленно провести тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности за гибель и ранения гражданских лиц, а также масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, – сказала Аньес Калламар.

Методология

В период с 16 марта до 21 июня Amnesty International собрала и проанализировала имеющиеся достоверные доказательства нападения на театр. В исследование вошли 53 свидетельства уцелевших и свидетелей нападения, его последствий, 28 из этих людей в то время находились внутри театра или вблизи него.

Amnesty International проанализировала спутниковые снимки и данные радара, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее, достоверные фото- и видеоматериалы, предоставленные уцелевшими и свидетелями, два комплекта архитектурных планов театра.

Выводы подтверждены исследованием данных из открытых источников, проведенного Лабораторией кризисных доказательств Amnesty International, которая проанализировала и проверила 46 фотографий и видео авиаудара из социальных сетей, а также 143 фотографии и видео, которые исследователям передали лично.

Все материалы Amnesty International о нарушении прав человека и международного гуманитарного права, совершенных во время полномасштабной войны в Украине, доступны по ссылке.