Взрывы в Харькове сегодня прогремели во время российской атаки на пригород.

О последствиях атаки сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 9 октября: что известно

По информации главы Харьковской ОВА, в результате российской атаки на пригород Харькова три женщины получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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На месте попадания работают экстренные службы, которые выясняют обстоятельства и последствия удара.

Окончательные последствия взрывов в Харькове сегодня, 9 октября, еще выясняются.

Последствия российских обстрелов Харьковской области за последние сутки

За последние сутки, 8 октября, российские войска атаковали 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили трое человек.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в поселке Золочев пострадали мужчины 51 и 53 лет, а в селе Хотимля Старосалтовской общины — 72-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 37-летнему мужчине, получившему ранение во время обстрела Харькова 5 октября.

Для атак на область российские войска применили реактивную систему залпового огня, две управляемые авиабомбы, четыре беспилотника типа Молния, 23 FPV-дрона и еще четыре БпЛА неустановленного типа.

Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры зафиксировали в пяти районах Харьковской области:

Богодуховский район: в Золочеве поврежден жилой дом, шесть легковых и один грузовой автомобиль, в Малыжино — интернат.

Купянский район: в Великом Бурлуке повреждено складское здание.

Изюмский район: в Савинцах повреждены окна гражданского предприятия, в Козютовке — два грузовика.

Харьковский район: повреждены жилые дома, хозяйственное здание, автомобили и электросети в Слатыном, Прудянке, Дергачах, Болибоках и Песочине.

Чугуевский район: в Хотимле, Затоке и Бугаевке повреждены частные дома, автомобиль, магазин и электросети.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 167 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 63 891 человека.

На фронте за последние сутки зафиксировали 211 боевых столкновений. В частности, на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили пять атак, а на Купянском российские войска восемь раз пытались укрепить свои позиции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.