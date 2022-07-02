Июль, 02 в 11:24

В южных областях Украины продолжается партизанское движение, поэтому стране-агрессору России трудно полностью контролировать Херсон и создавать марионеточные органы власти. Об этом заявила директор по национальной разведке США Аврил Хейнс.

По ее словам, недавние покушения на российских коллаборантов свидетельствуют об увеличении сопротивления украинцев. У Российской Федерации недостаточно сил для контроля над Херсонской областью на временно оккупированной территории.

Американские чиновники утверждают, что больше всего это заметно после передвижения части российской армии на украинский Донбасс. Это дало шанс украинским партизанам дополнительные шансы сопротивляться и увеличить нагрузку на Россию с помощью контратак.

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Пока неизвестно точное количество солдат оккупантов, находящихся на территории Херсона или области. Чтобы захватить города и села, где мирные жители не собираются помогать российским войскам и сопротивляются оккупантам, армия РФ привлекает больше военных.