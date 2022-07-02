Липень, 02 в 11:24

У південних областях України триває партизанський рух, через що країні-агресору Росії важко повністю контролювати Херсон та створювати маріонеткові органи влади. Про це заявила директор з національної розвідки США Авріл Хейнс.

За її словами, нещодавні замахи на російських колаборантів свідчать про збільшення опору українців. У Російської Федерації недостатньо сил для контролю над Херсонською областю на тимчасово окупованій території.

Американські посадовці стверджують, що найбільше це помітно після пересування частини російської армії на український Донбас. Це дало українським партизанам додаткові шанси опиратися та збільшити навантаження на Росію за допомогою контратак.

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Наразі невідома точна кількість солдат окупантів, які перебувають на території Херсону чи області. Щоб захопити міста та села, де мирні жителі не збираються допомагати російським військам та чинять опір окупантам, армія РФ залучає більше військових.