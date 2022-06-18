Июнь, 17 в 22:28

Удалось освободить Тайру — украинского медика и волонтера Юлию Паевскую, которую оккупанты в Мариуполе взяли в плен. Еще после начала войны на Донбассе в 2014 году она помогала раненым, а после полномасштабного вторжения Тайра не смогла стоять в стороне и смотреть, как российская армия бомбит Украину.

Имеет звание Народный герой Украины, награду За гуманитарное участие в АТО, немало наград от разных соединений ВСУ. В Мариуполе Юлия помогала становиться на ноги тем, кого ранили во время обстрелов и бомбардировок российскими войсками.

– Держитесь. Мариуполь – это Украина. Всех обнимаю, – написала Юлия Паевская в социальных сетях 10 марта.

Волонтер в Мариуполе искала добровольцев для эвакуации раненых, которых вывозили на вертолетную площадку, рассказал 23-летний парамедик из Мариуполя Сергей Чорнобривец. А уже в средине марта оккупанты захватили ее в плен.

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– Мы поехали в госпиталь, вывозили раненых на вертолетную площадку. Тайра – самая лучшая. Она сказала, что мы становимся настоящими мужчинами. Она нас мотивировала, что нужно держаться до конца. И мы держались, – признался он.

Журналисты получили видео, которое снято нагрудной камерой Юлии Паевской до того, как она попала в плен. На записи можно увидеть, как парамедик спасает украинских защитников и показывает разрушенный Мариуполь, который разбомбила российская армия.

Сейчас Юлию Паевскую большинство знает по позывному Тайра и названию подразделения военных медиков-волонтеров Ангелы Тайры, которое она создала. Позже парамедик решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются.

По ее словам, самое главное — это понимание, которое появилось между армией и волонтерами, поэтому и взаимодействие стало гораздо проще.