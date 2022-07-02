Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Тортури, психологічний тиск і брехня від окупантів: Тайра про перебування у російському полоні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Тортури, психологічний тиск і брехня від окупантів: Тайра про перебування у російському полоні

Українського парамедика-волонтера Юлію Паєвську, яку більше знають за позивним Тайра, звільнили з російського полону. Вона розповіла, що перебування у полоні ворога – це дуже важке випробування для людини. А окупанти постійно перекручують всі дані або говорять суцільну брехню, щоб морально подавити полонених.

– Полон і обмеження свободи змінюють свідомість кожної людини, коригують ставлення до суспільства та себе. Це новий етап життя. Я більше ніколи не потраплю в полон, – це 100%. Винести це фізично та морально дуже важко. Стан під час повернення був дуже важким, – поділилася парамедик, яка зараз нарешті перебуває у безпеці.

Волонтерка не може розповісти, як саме її затримали російські солдати, тому що зараз триває розслідування. Про тортури та психологічний тиск вона лише зауважила, що це було страшно, а ставлення окупантів – просто жахливе. За словами парамедика, вірогідність потрапити додому вона оцінювала на менше відсотка.

– Психологічний вплив – вони діють дуже професійно. Дуже важко фільтрувати, де брехня та правда. Мені одразу сказали: ти не житимеш, найкраще позбавити себе життя. Для них це було б дуже зручно, проте я не дала такого шансу, – наголосила Тайра.

За словами волонтерки, російським військовим не можна вірити, тому що вони лише перекручують факти або говорять суцільну брехню. Окупанти постійно звинувачують у тому, що вони самі зробили, катують, роблять боляче, брешуть про перебіг війни, та намагаються дати повірити, що світ покинув вас, проте це лише маніпуляція, переконана Юлія Паєвська.

Зараз дивляться
Читайте
Ангел, який рятує поранених: що відомо про звільнену з полону Тайру

Фото: Юлія Паєвська

Джерело: DW

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка