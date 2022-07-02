Липень, 02 в 9:17

Українського парамедика-волонтера Юлію Паєвську, яку більше знають за позивним Тайра, звільнили з російського полону. Вона розповіла, що перебування у полоні ворога – це дуже важке випробування для людини. А окупанти постійно перекручують всі дані або говорять суцільну брехню, щоб морально подавити полонених.

– Полон і обмеження свободи змінюють свідомість кожної людини, коригують ставлення до суспільства та себе. Це новий етап життя. Я більше ніколи не потраплю в полон, – це 100%. Винести це фізично та морально дуже важко. Стан під час повернення був дуже важким, – поділилася парамедик, яка зараз нарешті перебуває у безпеці.

Волонтерка не може розповісти, як саме її затримали російські солдати, тому що зараз триває розслідування. Про тортури та психологічний тиск вона лише зауважила, що це було страшно, а ставлення окупантів – просто жахливе. За словами парамедика, вірогідність потрапити додому вона оцінювала на менше відсотка.

– Психологічний вплив – вони діють дуже професійно. Дуже важко фільтрувати, де брехня та правда. Мені одразу сказали: ти не житимеш, найкраще позбавити себе життя. Для них це було б дуже зручно, проте я не дала такого шансу, – наголосила Тайра.

За словами волонтерки, російським військовим не можна вірити, тому що вони лише перекручують факти або говорять суцільну брехню. Окупанти постійно звинувачують у тому, що вони самі зробили, катують, роблять боляче, брешуть про перебіг війни, та намагаються дати повірити, що світ покинув вас, проте це лише маніпуляція, переконана Юлія Паєвська.

Зараз дивляться

Фото: Юлія Паєвська

Джерело: DW