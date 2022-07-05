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Факты / Украина / Общество

День Национальной полиции: Зеленский вручил правоохранителям государственные награды

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сегодня, 4 июля, по случаю Дня Национальной полиции Украины президент Владимир Зеленский вручил правоохранителям награды и присвоил специальные звания.

Также глава государства поблагодарил всех за добросовестный труд на благо украинского общества.

– Работа полицейских всегда была и будет основой правопорядка в нашем государстве. Именно от вас зависит, чувствуют ли люди безопасность, прежде всего безопасность на улицах нашей Украины. Чувство людьми справедливости также начинается с результатов именно вашей службы, с вашей добросовестности и вашего профессионализма, — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что работники Нацполиции не только защищают нашу страну на передовой, но и документируют военные преступления армии РФ.

По его словам, правоохранители начали уже более 20 тыс. уголовных производств.

– Полицейские приходят на помощь людям во время обстрелов, обеспечивают эвакуацию, помогают доставлять гуманитарные грузы. Саперы Национальной полиции, взрывотехники производят разминирование нашей украинской земли, улиц, домов. Все это – спасение человеческих жизней. Я благодарен вам за эту важную работу. Потому что наказание оккупантов за все, что они сделали против граждан Украины, является нашей национальной задачей, — добавил глава государства.

Володимир Зеленський

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Источник: Офис президента
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