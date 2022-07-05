День Национальной полиции: Зеленский вручил правоохранителям государственные награды

Июль, 04 в 21:10

Сегодня, 4 июля, по случаю Дня Национальной полиции Украины президент Владимир Зеленский вручил правоохранителям награды и присвоил специальные звания.

Также глава государства поблагодарил всех за добросовестный труд на благо украинского общества.

– Работа полицейских всегда была и будет основой правопорядка в нашем государстве. Именно от вас зависит, чувствуют ли люди безопасность, прежде всего безопасность на улицах нашей Украины. Чувство людьми справедливости также начинается с результатов именно вашей службы, с вашей добросовестности и вашего профессионализма, — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что работники Нацполиции не только защищают нашу страну на передовой, но и документируют военные преступления армии РФ.

По его словам, правоохранители начали уже более 20 тыс. уголовных производств.