День Национальной полиции: Зеленский вручил правоохранителям государственные награды
Сегодня, 4 июля, по случаю Дня Национальной полиции Украины президент Владимир Зеленский вручил правоохранителям награды и присвоил специальные звания.
Также глава государства поблагодарил всех за добросовестный труд на благо украинского общества.
– Работа полицейских всегда была и будет основой правопорядка в нашем государстве. Именно от вас зависит, чувствуют ли люди безопасность, прежде всего безопасность на улицах нашей Украины. Чувство людьми справедливости также начинается с результатов именно вашей службы, с вашей добросовестности и вашего профессионализма, — сказал Зеленский.
Президент отметил, что работники Нацполиции не только защищают нашу страну на передовой, но и документируют военные преступления армии РФ.
По его словам, правоохранители начали уже более 20 тыс. уголовных производств.
– Полицейские приходят на помощь людям во время обстрелов, обеспечивают эвакуацию, помогают доставлять гуманитарные грузы. Саперы Национальной полиции, взрывотехники производят разминирование нашей украинской земли, улиц, домов. Все это – спасение человеческих жизней. Я благодарен вам за эту важную работу. Потому что наказание оккупантов за все, что они сделали против граждан Украины, является нашей национальной задачей, — добавил глава государства.