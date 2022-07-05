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Факти / Україна / Суспільство

День Національної поліції: Зеленський вручив правоохоронцям державні нагороди

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 4 липня, з нагоди Дня Національної поліції України президент Володимир Зеленський вручив правоохоронцям нагороди та присвоїв спеціальні звання.

Також глава держави подякував всім за сумлінну працю на благо українського суспільства.

– Робота поліцейських завжди була й буде основою правопорядку в нашій державі. Саме від вас залежить, чи відчувають люди безпеку, передусім – безпеку на вулицях нашої України. Відчуття людьми справедливості також починається з результатів саме вашої служби, з вашої сумлінності та вашої професійності, – сказав Зеленський.

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Президент наголосив на тому, що працівники Нацполіції не лише захищають нашу країну на передовій, а й документують воєнні злочини армії РФ.

За його словами, правоохоронці розпочали вже понад 20 тис. кримінальних проваджень.

– Поліцейські приходять на допомогу людям під час обстрілів, забезпечують евакуацію, допомагають доправляти гуманітарні вантажі. Сапери Національної поліції, вибухотехніки проводять розмінування нашої української землі, вулиць, будинків. Усе це – порятунок людських життів. Я вдячний вам за цю важливу роботу. Бо покарання окупантів за все, що вони наробили проти громадян України, є нашим національним завдання, – додав глава держави.

Володимир Зеленський

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Джерело: Офіс президента
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