Будем мерзнуть? Как Украина в войну готовится к отопительному сезону

Июль, 06 в 17:15

Нынешний отопительный сезон будет сложным, об этом украинцев откровенно предупреждают и члены правительства, и органы местного самоуправления.

В результате ракетных ударов рашистов повреждено много коммунальной инфраструктуры, и, вероятно, россияне будут умышленно целиться по важным объектам, чтобы сорвать отопительный сезон в Украине.

Следовательно, острее всего вопрос стоит даже не в обеспечении газом или электроэнергией, а именно в сохранении и восстановлении инфраструктуры, говорят в Министерстве энергетики.

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– Мы ожидаем действительно тяжелый сезон, даже не с точки зрения нехватки ресурсов, а с точки зрения, что происходит война и мы, к сожалению, теряем генерации, происходят обстрелы станций и путей снабжения. Мы готовимся, и готовимся очень ответственно, понимая те риски, которые есть. Есть уже утвержденные планы, мы двигаемся в установленные сроки. Эти планы подразумевают необходимую ремонтную кампанию, баланс производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона. Мы должны потреблять экономно, понимая то, что мы находимся в войне, – подчеркнул в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

Разрушенные ТЭЦ – целесообразно ли восстанавливать?

Рашисты полностью разрушили Ахтырскую ТЭЦ в Сумской области, 18 июня две ракеты выпустили по Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области, до сих пор почти весь город без горячей воды.

28 июня оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, накануне “анонсировав” атаку в своих пропагандистских СМИ. Сейчас в городах уже думают о целесообразности обновления этих объектов, но деталей не раскрывают из соображений безопасности.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий описал сценарии, по которым может состояться этот отопительный сезон.

По словам главы города, по плохому сценарию, если рашисты продолжат разрушать городские тепловые мощности, город останется без централизованного отопления, а магистральные и домовые сети порвет от мороза.

Тогда согреться смогут только те, у кого есть индивидуальное газовое, электро- или печное отопление. По хорошему – централизованное отопление будет обеспечено за счет резервных (законсервированных) городских котельных, расположенных в разных частях города, и постепенно переведено на новые квартальные котельные. Сейчас в Кременчуге работают над диверсификацией источников отопления, но призывают жителей более активно переходить на индивидуальное.

– Советуем всем желающим переходить на индивидуальное отопление. Этим вы поможете городу, уменьшая нагрузку на систему централизованного отопления, и сделаете себя независимыми в вопросе отопления собственного жилья. Максимально упрощаем процесс перехода на индивидуальное отопление, – написал Малецкий в своем Facebook.

Аналогичная ситуация и в Ахтырке на Сумщине, которую рашисты в течение марта равняли с землей, разбили местную ТЭЦ. Людей поощряют переходить на индивидуальное отопление – оказывают единовременную помощь в 10 тыс. грн на это. По словам городского головы Павла Кузьменко, город все же будет восстанавливать ТЭЦ, но деталей до победы над рашистами раскрывать не будут.

– ТЭЦ будет восстановлена, она будет работать. А когда это будет, где она будет стоять, в каком режиме работать — до победы я бы не хотел об этом говорить. Возможно, у нас будет даже несколько источников снабжения. Было принято решение 375 домохозяйств, квартир и одноэтажных домов отключить от центрального теплоснабжения. Переведя их на индивидуальное отопление, мы и снизим процент теплопотерь, и эти домохозяйства получат более качественную услугу, – рассказывает глава Ахтырки Павел Кузьменко.

План Б – модульные котельные

В Ассоциации Энергоэффективные города Украины предполагают, что атаки рашистов на теплогенерирующие предприятия ближе к отопительному сезону могут только усиливаться. А отстроить поврежденную инфраструктуру так быстро вряд ли удастся. В качестве выхода предлагают устанавливать модульные котельные в районах.

Если у вас не одна большая ТЭЦ, а 10 маленьких котельных, ваша система будет более устойчивой, ее сложнее уничтожить.

– В ситуации с Кременчугом есть смысл сделать маленькие квартальные котельные модульного типа, их можно быстро поставить. Это, очевидно, требует изменения системы теплоснабжения в городе, сегментирования ее на тепловые районы. Установите хорошие контейнерные котельные на несколько домов. Я верю, что мы можем успеть поставить контейнерные котельные скорее, чем наставить индивидуальные котлы, – уверен руководитель Ассоциации Святослав Павлюк.

Кроме того, было бы хорошо, если бы органы местного самоуправления имели такие модульные котельные в резерве, чтобы в случае необходимости, выхода из строя ТЭЦ или других котельных, могли переключиться на модульную котельную. Пусть температура будет не столь же высокой, как от централизованного отопления, но и жильцы не замерзнут в квартирах.

Быть ответственным и позаботиться о своем доме

В правительстве уже предупредили, что в этом сезоне температуру в домах снизят, она будет колебаться от 18 до 20 градусов по европейскому примеру.

Что сейчас могут сделать украинцы, чтобы легче пережить зиму?

До отопительного сезона осталось мало времени, и комплексную термомодернизацию домов провести вряд ли кто-нибудь успеет. Государственные программы софинансирования сейчас приостановлены, да и у украинцев нет много средств на такие работы.

Впрочем, ОСМД могут, например, утеплить трубы в подвалах, это уже уменьшит теплопотери. Проверить окна и двери в подъездах, по возможности заменить их или, если нет финансов, заклеить.

Даже установка доводчика на дверь подъезда может существенно сократить теплопотери. Кроме того, в Ассоциации энергоаудиторов Украины советуют жителям при наличии проверить свои индивидуальные тепловые пункты, чтобы они действительно экономили средства, а не работали без дела.

– Более 80% оборудования работает в ручном режиме или в заводских настройках. Приведение его в соответствие с фактическими потребностями дома позволяет снизить потребление тепла на 5-30%. Другое мероприятие – установление индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с погодным регулированием на вводах домов, – советует глава ассоциации Вадим Литвин.

Такие мероприятия реально реализовать за 2-6 месяцев, включая документальное оформление, говорит специалист.