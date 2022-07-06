Июль, 06 в 19:52

Министерство образования и науки обнародовало детали организации нового 2022/23 учебного года и рекомендации по подготовке к нему.

Соответствующее разъяснение было опубликовано 6 июля на сайте МОН.

В этом году учебный процесс в школах начнется традиционно в День знаний – 1 сентября — и продлится до 30 июня следующего года. В то же время учреждения профессионального высшего и высшего образования могут самостоятельно определять даты начала и завершения учебного года.

Сейчас смотрят

МОН также создаст специальные комиссии, которые будут осматривать учебные заведения на предмет готовности к организации обучения и безопасности педагогов и учащихся.

Очное обучение

— Организация образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте. Структура и продолжительность учебной недели, дня, занятий и отдыха, а также формы организации образовательного процесса определяются педагогическим (ученым) советом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой (в соответствии с объемом учебной нагрузки и с учетом возрастных особенностей, физической, психической и интеллектуальной) развитию соискателей образования, особенностей региона и т.п.), — объяснили в МОН.

Образовательный процесс в очном режиме будет вводиться в помещениях или зданиях учебного заведения только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия преподавателей и учащихся в случае Воздушной тревоги или других соответствующих сигналов оповещения.

— Если мощности сооружений гражданской защиты недостаточны для укрытия всех участников образовательного процесса, то образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов (изменений) в течение дня, недели, месяца или семестра, — пояснили в министерстве.

В целом, для подготовки работы учебных заведений в очном режиме учредителям рекомендовано провести соответствующие меры по усилению безопасности:

обязательная проверка учебных заведений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов;

проверка готовности систем оповещения, в частности, доступности оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

определение и обозначение путей эвакуации;

наличие оборудованного укрытия для всех участников образовательного процесса;

создание запасов воды и медикаментов;

проведение тренировок с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;

проведение учебных занятий по здравоохранению, обучение по медицинской подготовке и т.п.;

подключение сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (при возможности).

Очную форму обучения МОН также рекомендует для участников образовательного процесса в начальной школе, ведь дети нуждаются в живом общении.

Дистанционное обучение

Образовательный процесс в дистанционном режиме будет внедрен в учебных заведениях на территории ведения боевых действий и временно оккупированных территориях.

Для этого учредитель учебного заведения по согласованию с руководителем администрации издает приказ (распоряжение).

МОН рекомендовало школам использовать при обучении материалы Всеукраинской школы онлайн.

При этом в условиях дистанционного обучения заведение самостоятельно принимает решение о снятии ограничения на максимальное количество учащихся в классе.

Смешанная форма обучения

Смешанная форма совмещает очный и дистанционный режимы. Такое сочетание подходит для разных занятий: практические и лабораторные занятия могут проводиться в очном режиме, лекционные – дистанционно.

Министерство отмечает, что форма обучения может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации.

— При организации образовательного процесса в очном или смешанном режиме следует обеспечить безусловное прерывание образовательного процесса при включении сигнала Воздушная тревога или других сигналов оповещения. Участники образовательного процесса должны организованно пройти к сооружениям гражданской защиты и находиться в них до завершения тревоги, – пояснили в МОН.

При этом обучение может завершаться в укрытии, а после отбоя тревоги участники могут вернуться в помещение учебного заведения и продолжить процесс обучения с учетом необходимой корректировки, отметили в министерстве.

По данным Минобразования, в первый класс в этом году зачислено в Украине более 300 тысяч детей.