Обстрел школы и ПТУ в Донбассе и университета в Харькове: ситуация в регионах 6 июля
На 133-и сутки полномасштабной войны российские военные наносят ракетные удары, бьют из минометов и артиллерии по областям Украины.
Так, один человек получил ранение в результате обстрела Хмельницкой области 5 июля, когда россияне атаковали регион сразу четырьмя ракетами.
Обломки одной из них, сбитой силами противовоздушной обороны, упали на территории Шепетовского района.
Три других попали по территории одной из общин Хмельницкого района.
В Сумской области под обстрелом РФ находились пять приграничных общин.
Десятью прилетами из минометов повреждены два домовладения и линия электропередач в Новослободской общине.
В Шалыгинской общине областная военная администрация насчитала 18 прилетов. Кроме того, на территорию общины россияне сбросили взрывчатку из беспилотника.
Склад минудобрений в Краснопольской общине поврежден обстрелом из стрелкового оружия и минометов.
Четыре мины прилетели и на территорию Середино-Будской территориальной общины.
В селе Шестерня Днепропетровской области россияне, применив артиллерию, повредили несколько жилых домов.
В Харькове ночью оккупанты ракетами попали в корпус педагогического университета им. Г.С. Сковороды и админздание в Новобаварском районе.
Горели жилые дома и открытые территории из-за обстрелов в Изюмском, Харьковском, Чугуевском, Богодуховском районах.
Ранения получили три человека, среди которых ребенок, которому через месяц должно исполниться два года.
Вражеские ракетные и артиллерийские обстрелы не утихают в Луганской области.
Оккупанты бьют по позициям украинских военных на административной границе региона близ Лисичанска в направлении Бахмута.
В недавно захваченном Северодонецке россияне открыли “прокуратуру”. Оккупанты назначают на руководящие должности предателей Украины и имитируют восстановление инфраструктуры.
В Донецкой области за сутки российские военные повредили 26 объектов, в том числе 19 жилых домов, школу, профессионально-техническое училище, ремонтно-механический завод, территорию рынка и железнодорожный переезд.
В течение 5 июля в регионе погибли шесть гражданских и еще 21 человек получил ранения.
В Широковской общине Николаевской области оккупанты повредили один жилой дом и разрушили другой.
По предварительной информации, один человек погиб в селе Нечаяное.
В Бериславском районе Херсонской области из-за обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.
Ситуация в регионе сейчас – стабильно тяжелая: сотни оккупированных сел и городков – без воды, света, газа, мобильной связи и интернета.
Из-за артиллерийских обстрелов РФ уничтожается социальная инфраструктура в Высокопольской и Нововоронцовской общинах.
Тем временем российские военные и новоназначенные оккупационные власти делают заявления о присоединении ветровых электростанций к Крыму и активно готовятся к новому учебному году.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Олег Синегубов