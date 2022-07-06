Июль, 06 в 13:02

На 133-и сутки полномасштабной войны российские военные наносят ракетные удары, бьют из минометов и артиллерии по областям Украины.

Так, один человек получил ранение в результате обстрела Хмельницкой области 5 июля, когда россияне атаковали регион сразу четырьмя ракетами.

Обломки одной из них, сбитой силами противовоздушной обороны, упали на территории Шепетовского района.

Сейчас смотрят

Три других попали по территории одной из общин Хмельницкого района.

В Сумской области под обстрелом РФ находились пять приграничных общин.

Десятью прилетами из минометов повреждены два домовладения и линия электропередач в Новослободской общине.

В Шалыгинской общине областная военная администрация насчитала 18 прилетов. Кроме того, на территорию общины россияне сбросили взрывчатку из беспилотника.

Склад минудобрений в Краснопольской общине поврежден обстрелом из стрелкового оружия и минометов.

Четыре мины прилетели и на территорию Середино-Будской территориальной общины.

В селе Шестерня Днепропетровской области россияне, применив артиллерию, повредили несколько жилых домов.

В Харькове ночью оккупанты ракетами попали в корпус педагогического университета им. Г.С. Сковороды и админздание в Новобаварском районе.

Горели жилые дома и открытые территории из-за обстрелов в Изюмском, Харьковском, Чугуевском, Богодуховском районах.

Ранения получили три человека, среди которых ребенок, которому через месяц должно исполниться два года.

Вражеские ракетные и артиллерийские обстрелы не утихают в Луганской области.

Оккупанты бьют по позициям украинских военных на административной границе региона близ Лисичанска в направлении Бахмута.

В недавно захваченном Северодонецке россияне открыли “прокуратуру”. Оккупанты назначают на руководящие должности предателей Украины и имитируют восстановление инфраструктуры.

В Донецкой области за сутки российские военные повредили 26 объектов, в том числе 19 жилых домов, школу, профессионально-техническое училище, ремонтно-механический завод, территорию рынка и железнодорожный переезд.

В течение 5 июля в регионе погибли шесть гражданских и еще 21 человек получил ранения.

В Широковской общине Николаевской области оккупанты повредили один жилой дом и разрушили другой.

По предварительной информации, один человек погиб в селе Нечаяное.

В Бериславском районе Херсонской области из-за обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.

Ситуация в регионе сейчас – стабильно тяжелая: сотни оккупированных сел и городков – без воды, света, газа, мобильной связи и интернета.

Из-за артиллерийских обстрелов РФ уничтожается социальная инфраструктура в Высокопольской и Нововоронцовской общинах.

Тем временем российские военные и новоназначенные оккупационные власти делают заявления о присоединении ветровых электростанций к Крыму и активно готовятся к новому учебному году.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синегубов