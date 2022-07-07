Июль, 07 в 18:24

Кабинет министров утвердил порядок финансирования социальных услуг, предоставляемых внутренне перемещенным лицам во время военного положения в Украине или отдельных областях.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам, государство будет компенсировать заведениям отдельные расходы на:

оплату коммунальных услуг;

оплату труда за трудоустройство ВПЛ;

обустройство мест для проживания;

обеспечение продуктами, одеждой, обувью, средствами гигиены, предметами первой необходимости.

Порядком предусмотрено, что финансирование социальных услуг внутренне перемещенным лицам будет осуществляться посредством зачисления средств помощи на проживание ВПЛ на счет учреждения как компенсации за предоставленные социальные услуги, а также через привлечение средств из других источников.

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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что решение одновременно поможет общинам справиться с дополнительной нагрузкой на социальную инфраструктуру в результате большого количества ВПЛ, нуждающихся в социальных услугах, а также расширит возможности трудоустройства для социальных работников, которые переместились в результате боевых действий в относительно безопасные регионы Украины.