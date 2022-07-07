Липень, 07 в 18:24

Кабінет міністрів затвердив порядок фінансування соціальних послуг, які надають внутрішньо переміщеним особам під час воєнного стану в Україні або окремих областях.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами, держава компенсуватиме закладам окремі витрати на:

оплату комунальних послуг;

оплату праці за працевлаштування ВПО;

облаштування місць для проживання;

забезпечення продуктами, одягом, взуттям, засобами гігієни, предметами першої необхідності.

Порядком передбачено, що фінансування соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам здійснюватиметься за допомогою зарахування коштів допомоги на проживання ВПО на рахунок закладу як компенсації за надані соціальні послуги, а також через залучення коштів з інших джерел.

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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що рішення одночасно допоможе громадам впоратись з додатковим навантаженням на соціальну інфраструктуру внаслідок великої кількості ВПО, які потребують соціальних послуг, а також розширить можливості працевлаштування для соціальних працівників, які перемістились внаслідок бойових дій до відносно безпечних регіонів України.