Денежное обеспечение мобилизованных 2022: сколько получают военные
3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.
А 22 мая Рада проголосовала за продолжение всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.
Поэтому многие военнообязанные украинцы были назначены на службу по мобилизации.
Какую же заработную плату получают мобилизованные украинцы — читайте в материале Фактов ICTV.
Заработная плата мобилизованных лиц
Сейчас украинские военные получают денежные выплаты, состоящие из двух частей.
Как объяснил министр обороны Алексей Резников, первая — это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет.
Вторая часть — это денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.
Поэтому мобилизованный военнослужащий, который не вовлечен в ведение боевых действий, получает 30 тыс. грн в месяц.
А военные, которые принимают участие в активных боевых действиях — 100 тыс. грн.
— Для тех воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн в день, — объясняет Резников.
В то же время ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение 30 тыс. грн также получают военнослужащие:
- ВСУ;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки;
- Главного управления разведки Министерства обороны;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Государственной специальной службы транспорта;
- лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по
- чрезвычайным ситуациям;
- полицейские.
Выплаты на демобилизацию
После демобилизации мобилизованные получают единовременную денежную помощь.
Ее размер — 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, при этом не менее 25% месячного денежного обеспечения.
В случае гибели мобилизованного военнослужащего его семья получает денежную компенсацию 15 млн грн.
Эти деньги распределяются равными долями на всех получателей.
Будет ли получать мобилизованный зарплату с довоенного места работы
1 июля Верховная Рада приняла законопроект, согласно с которым мобилизованные военнослужащие больше не будут получать среднюю заработную плату, которую они гарантированно получали от работодателя на время призыва.
То есть за мобилизованным сохраняется только его место работы и должность.
Однако этот документ еще должен подписать президент Украины, изменения начнут действовать после официального обнародования законопроекта.