Июль, 12 в 15:44

3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

А 22 мая Рада проголосовала за продолжение всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.

Поэтому многие военнообязанные украинцы были назначены на службу по мобилизации.

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Какую же заработную плату получают мобилизованные украинцы — читайте в материале Фактов ICTV.

Заработная плата мобилизованных лиц

Сейчас украинские военные получают денежные выплаты, состоящие из двух частей.

Как объяснил министр обороны Алексей Резников, первая — это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет.

Вторая часть — это денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Поэтому мобилизованный военнослужащий, который не вовлечен в ведение боевых действий, получает 30 тыс. грн в месяц.

А военные, которые принимают участие в активных боевых действиях — 100 тыс. грн.

— Для тех воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн в день, — объясняет Резников.

В то же время ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение 30 тыс. грн также получают военнослужащие:

ВСУ;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта;

лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по

чрезвычайным ситуациям;

полицейские.

Выплаты на демобилизацию

После демобилизации мобилизованные получают единовременную денежную помощь.

Ее размер — 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, при этом не менее 25% месячного денежного обеспечения.

В случае гибели мобилизованного военнослужащего его семья получает денежную компенсацию 15 млн грн.

Эти деньги распределяются равными долями на всех получателей.

Будет ли получать мобилизованный зарплату с довоенного места работы

1 июля Верховная Рада приняла законопроект, согласно с которым мобилизованные военнослужащие больше не будут получать среднюю заработную плату, которую они гарантированно получали от работодателя на время призыва.

То есть за мобилизованным сохраняется только его место работы и должность.

Однако этот документ еще должен подписать президент Украины, изменения начнут действовать после официального обнародования законопроекта.