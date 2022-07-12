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Факты / Украина / Общество

Денежное обеспечение мобилизованных 2022: сколько получают военные

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Денежное обеспечение мобилизованных 2022: сколько получают военные
Фото: Depositphotos

3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

А 22 мая Рада проголосовала за продолжение всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.

Поэтому многие военнообязанные украинцы были назначены на службу по мобилизации.

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Какую же заработную плату получают мобилизованные украинцы — читайте в материале Фактов ICTV.

Заработная плата мобилизованных лиц

Сейчас украинские военные получают денежные выплаты, состоящие из двух частей.

Как объяснил министр обороны Алексей Резников, первая — это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет.

Вторая часть — это денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Поэтому мобилизованный военнослужащий, который не вовлечен в ведение боевых действий, получает 30 тыс. грн в месяц.

А военные, которые принимают участие в активных боевых действиях — 100 тыс. грн.

— Для тех воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн в день, — объясняет Резников.

В то же время ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение 30 тыс. грн также получают военнослужащие:

  • ВСУ;
  • Службы безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по
  • чрезвычайным ситуациям;
  • полицейские.

Выплаты на демобилизацию

После демобилизации мобилизованные получают единовременную денежную помощь.

Ее размер — 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, при этом не менее 25% месячного денежного обеспечения.

В случае гибели мобилизованного военнослужащего его семья получает денежную компенсацию 15 млн грн.

Эти деньги распределяются равными долями на всех получателей.

Будет ли получать мобилизованный зарплату с довоенного места работы

1 июля Верховная Рада приняла законопроект, согласно с которым мобилизованные военнослужащие больше не будут получать среднюю заработную плату, которую они гарантированно получали от работодателя на время призыва.

То есть за мобилизованным сохраняется только его место работы и должность.

Однако этот документ еще должен подписать президент Украины, изменения начнут действовать после официального обнародования законопроекта.

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