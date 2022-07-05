Прием детей в 1 класс продолжили из-за войны – Шкарлет

Июль, 05 в 15:12

В условиях военного положения в Украине продлили процесс приема документов на зачисление детей в 1 класс, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

– Зачисление детей в 1 класс продлится до 31 августа 2022 года. Документы могут подать родители, опекуны или законные представители ребенка лично, по электронной почте, по факсу или другим удобным способом, – уточнил глава МОН.

По его словам, на сегодняшний день в 1 класс уже зачислено более 300 тыс. детей, больше всего заявлений получено во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Ровенской областях, а также почти 24 тыс. заявлений в Киеве.

Сроки приема документов для зачисления в 1 класс определяют на местах органы местного самоуправления. Однако этот срок не может быть меньше одного месяца.

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В прошлом году заявления принимались до 31 мая и до середины июня происходило зачисление на свободные места.

Ранее Сергей Шкарлет рассказал, что формат обучения детей с 1 сентября будет зависеть от безопасности.

– В условиях военного времени мы внедряем образовательный процесс в помещениях учебных заведений и заочной формы обучения исключительно по согласованию с органами власти. Если существует опасность, то может быть дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает места всем участникам образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен, – подчеркнул он.