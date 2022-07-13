Июль, 13 в 12:23

Вчера из оккупированного Крыма в сторону Херсона проехала огромная колонна вражеской техники – около 40 единиц.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, россияне перевозят из оккупированного Крыма старую технику, потому что новой уже почти не осталось.

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– Все современное уже похоронено в наших лесах и посадках. Сейчас они из Крыма старыми автомобилями перевозят боекомплекты, дизельное топливо, ничего нового там нет. Из-за того, что уничтожено очень много складов с оружием, с топливом, то им (оккупантам, – Ред.) сейчас очень необходим новый подвоз, чтобы хоть как-то улучшить свою логистику, – рассказал Иван Федоров.

Он подчеркнул, что у врага не получится пополнить свои запасы, потому что нашим силам обороны четко известны все координаты движения вражеской техники.

Ранее мэр города рассказал, что в воинской части в поселке Мирное Мелитопольского района в течение четырех-пяти часов раздавались сильные взрывы на вражеских складах.