Боеприпасы детонировали 5 часов: Федоров рассказал о взрывах под Мелитополем

Июль, 13 в 12:10

Вчера в воинской части в поселке Мирное Мелитопольского района в течение четырех-пяти часов раздавались сильные взрывы на вражеских складах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты захватили украинскую военную часть в Мирном, в 5 км от Мелитополя, и обустроили себе там склад.

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— Около двух часов дня люди слышали 20-25 взрывов. После пошел черный густой дым и боеприпасы детонировали в течение 4-5 часов, – рассказал Федоров.

Кроме того, ночь в Мелитополе не была спокойной – по всему городу ночью раздавались автоматные очереди. Оккупанты говорят, что они якобы сбивали наши беспилотники, рассказал мэр Иван Федоров.

— Рашисты боятся, что как только ВСУ начнут наступление со стороны Херсона и Запорожья, то начнется наступление сил сопротивления и с середины города, — заметил городской глава.

По словам мэра, оккупанты сняли нелепый ролик, в котором мужчина обвиняет представителей украинских властей в передаче в Мелитополь груза для партизанского движения.

Ранее Иван Федоров заявил, что в оккупированном Мелитополе морги переполнены телами российских захватчиков. Забирать их оккупационная власть не хочет.