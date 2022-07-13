Як укласти договір на постійне газопостачання від Нафтогазу – інструкція
ГК Нафтогаз України є ринковим постачальником газу, відповідно, з компанією можна укласти договір на постійне газопостачання.
Як стати клієнтом Нафтогаз – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як приєднатися до ГК Нафтогаз України
Аби стати клієнтом Нафтогазу необхідно надіслати заявку на підключення. Зробити це можна:
- на сайті;
- через Приват24;
- завітати у відділення Ощадбанку, ПУМБ, ТАС, Нової Пошти.
Підключення через сайт Нафтогазу
- Увійдіть на сайт gas.ua/uk/home.
- Знайдіть послугу Стати нашим клієнтом.
- Натисніть на кнопку Подати заявку.
- Оберіть спосіб заповнення заявки – через Дію, особисто, за допомогою IDGOV.
- Вкажіть особисті дані – ПІП, об’єкт газопостачання (приватний будинок чи квартира), ЕІС-код.
- Натисніть Сформувати файл – на екрані ви побачите заповнену заяву.
- Тепер потрібно підписати її – за допомогою кваліфікованого електронного ключа (КЕП) або від руки.
- Після оформлення заяви необхідно завантажити документи.
- Після заповнення форми, вам надійде лист з номером заявки – з його допомогою ви зможете контролювати статус обробки у розділі Перевірити статус заявки.
Список документів:
- підписана заява – якщо підписували КЕП, відправляти не потрібно;
- РНОКПП (ІПН);
- право власності;
- згода співвласників (завантажити шаблон).
Підключитися через Приват24
- Зайдіть в Приват24 та авторизуйтесь.
- Оберіть розділ Послуги – Мої постачальники.
- Вкажіть адресу свого помешкання та натисніть на послугу Газопостачання.
- Користуючись підказками на екран, заповніть заявку.
Після заповнення, вам теж надійде лист з номером заявки. Перевірити статус обробки можна у розділі Перевірити статус заявки.
Приєднуйтесь особисто
Якщо хочете особисто подати заявку, завітайте до відділення партнерів Нафтогазу – Ощадбанку, ПУМБ, ТАС чи NovaPay ГК Нова Пошта.
Вам потрібно зібрати документи та звернутися до працівників однієї з установ.
Документи, які знадобляться:
- паспорт або ID-картка;
- РНКОПП (ІПН);
- право власності;
- EIC-код;
- згода співвласників.
Якщо ви довірена особа, додатково необхідно:
- довіреність;
- паспорт та РНКОПП (ІПН) власника.
Фото: Укртранснафта