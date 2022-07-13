Список документів:

підписана заява – якщо підписували КЕП, відправляти не потрібно;

РНОКПП (ІПН);

право власності;

згода співвласників (завантажити шаблон).

Підключитися через Приват24

Зайдіть в Приват24 та авторизуйтесь.

Оберіть розділ Послуги – Мої постачальники.

Вкажіть адресу свого помешкання та натисніть на послугу Газопостачання.

Користуючись підказками на екран, заповніть заявку.

Після заповнення, вам теж надійде лист з номером заявки. Перевірити статус обробки можна у розділі Перевірити статус заявки.

Приєднуйтесь особисто

Якщо хочете особисто подати заявку, завітайте до відділення партнерів Нафтогазу – Ощадбанку, ПУМБ, ТАС чи NovaPay ГК Нова Пошта.

Вам потрібно зібрати документи та звернутися до працівників однієї з установ.

Документи, які знадобляться: