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Факти / Україна / Суспільство

Як укласти договір на постійне газопостачання від Нафтогазу – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як укласти договір на постійне газопостачання від Нафтогазу – інструкція

ГК Нафтогаз України є ринковим постачальником газу, відповідно, з компанією можна укласти договір на постійне газопостачання.

Як стати клієнтом Нафтогаз – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як приєднатися до ГК Нафтогаз України

Аби стати клієнтом Нафтогазу необхідно надіслати заявку на підключення. Зробити це можна:

Зараз дивляться
  • на сайті;
  • через Приват24;
  • завітати у відділення Ощадбанку, ПУМБ, ТАС, Нової Пошти.

Підключення через сайт Нафтогазу

  • Увійдіть на сайт gas.ua/uk/home.
  • Знайдіть послугу Стати нашим клієнтом.
  • Натисніть на кнопку Подати заявку.
  • Оберіть спосіб заповнення заявки – через Дію, особисто, за допомогою IDGOV.

  • Вкажіть особисті дані – ПІП, об’єкт газопостачання (приватний будинок чи квартира), ЕІС-код.

  • Натисніть Сформувати файл – на екрані ви побачите заповнену заяву.

  • Тепер потрібно підписати її – за допомогою кваліфікованого електронного ключа (КЕП) або від руки.
  • Після оформлення заяви необхідно завантажити документи.
  • Після заповнення форми, вам надійде лист з номером заявки – з його допомогою ви зможете контролювати статус обробки у розділі Перевірити статус заявки.

Список документів:

  • підписана заява – якщо підписували КЕП, відправляти не потрібно;
  • РНОКПП (ІПН);
  • право власності;
  • згода співвласників (завантажити шаблон).

Підключитися через Приват24

  • Зайдіть в Приват24 та авторизуйтесь.
  • Оберіть розділ Послуги – Мої постачальники.
  • Вкажіть адресу свого помешкання та натисніть на послугу Газопостачання.
  • Користуючись підказками на екран, заповніть заявку.

Після заповнення, вам теж надійде лист з номером заявки. Перевірити статус обробки можна у розділі Перевірити статус заявки.

Приєднуйтесь особисто

Якщо хочете особисто подати заявку, завітайте до відділення партнерів Нафтогазу – Ощадбанку, ПУМБ, ТАС чи NovaPay ГК Нова Пошта.

Вам потрібно зібрати документи та звернутися до працівників однієї з установ.

Документи, які знадобляться:

  • паспорт або ID-картка;
  • РНКОПП (ІПН);
  • право власності;
  • EIC-код;
  • згода співвласників.

Якщо ви довірена особа, додатково необхідно:

  • довіреність;
  • паспорт та РНКОПП (ІПН) власника.

Фото: Укртранснафта

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