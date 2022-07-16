Июль, 15 в 21:53

Освобождение острова Змеиный будет способствовать восстановлению экономики Украины и разрешению глобального продовольственного кризиса. Благодаря деоккупации удалось открыть движение по каналу устья судового хода из реки Дунай в Черное море и обратно.

Это путь в украинские Дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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— Теперь судна, которые будут заходить в порты под загрузку агропродукцией, смогут воспользоваться двумя путями – румынским каналом Сулина и устьем Быстрое реки Дунай для выхода в Черное море, — отметил он.

По словам министра, это позволит разгрузить Сулину, безальтернативность и ограниченная пропускная способность которой приводит к длительному простою судов на рейде.

Развитие транспортных путей в Дунайские порты — это часть стратегии развития Дунайского портового кластера, сообщил Кубраков. В частности, это необходимо для увеличения экспортного потенциала, оптимизации работы порта, строительства вспомогательной железнодорожной и дорожной инфраструктуры.