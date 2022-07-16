Липень, 15 в 21:53

Звільнення острова Зміїний сприятиме відновленню економіки України та вирішенню глобальної продовольчої кризи. Завдяки деокупації вдалося відкрити рух каналом гирла суднового ходу з річки Дунай до Чорного моря та назад.

Це шлях до українських Дунайських портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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– Тепер судна, які заходитимуть у порти під завантаження агропродукцією, зможуть скористатися двома шляхами – румунським каналом Суліна та гирлом Бистре річки Дунай для виходу в Чорне море, – зазначив він.

За словами міністра, це дасть можливість розвантажити Суліну, безальтернативність та обмежена пропускна спроможність якої призводить до довготривалого простою суден на рейді.

Розвиток транспортних шляхів до Дунайських портів – це частина стратегії розвитку Дунайського портового кластеру, повідомив Кубраков. Зокрема, це необхідно для збільшення експортного потенціалу, оптимізації роботи порту, будівництва допоміжної залізничної та дорожньої інфраструктури.