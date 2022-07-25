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Факты / Украина / Общество

После 25 июля для украинцев в Чехии медстраховка перестает быть бесплатной

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
врач и паціент
Фото: Depositphotos

У тысяч украинских беженцев 25 июля заканчивается право на медицинскую страховку, оплачиваемую до сих пор государством по умолчанию (государство автоматически застраховало прибывших в Чехию).

Что это значит? Украинцы в возрасте от 18 до 65 лет, которые получили статус временной защиты в Чешской Республике, по истечении 150 дней пребывания в стране обязаны сообщить, кто будет оплачивать полис после 25 июля.

Они должны уведомить об этом страховую компанию, в которой были зарегистрированы, на специальном веб-сайте в течение восьми дней после истечения срока прежней оплаты полиса.

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Это коснется примерно 215 тыс. человек, застрахованных в крупнейшей компании страны — Всеобщей медицинской страховой компании (VZP), однако, по данным некоммерческих организаций, многие беженцы не располагают этой информацией.

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Первоначально предполагалось, что государство автоматически будет оплачивать медстраховку за беженцев в течение одного года, но парламент в итоге сократил этот срок до 150 дней.

Источник: Radio Prague Internetional

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