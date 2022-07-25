Липень, 25 в 18:33

У тисяч українських біженців 25 липня закінчується право на медичну страховку, яку досі оплачує держава за замовчуванням (держава автоматично застрахувала прибулих до Чехії).

Що це означає? Українці віком від 18 до 65 років, які набули статусу тимчасового захисту в Чеській Республіці, після закінчення 150 днів перебування в країні зобов’язані повідомити, хто оплачуватиме поліс після 25 липня.

Вони повинні повідомити про це страхову компанію, в якій були зареєстровані, на спеціальному вебсайті протягом восьми днів після закінчення строку попередньої оплати полісу.

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Це торкнеться приблизно 215 тис. осіб, застрахованих у найбільшій компанії країни – Загальній медичній страховій компанії (VZP), проте, за даними некомерційних організацій, багато біженців не мають цієї інформації.

Спочатку передбачалося, що держава автоматично оплачуватиме медстрахування за біженців протягом одного року, але парламент скоротив цей термін до 150 днів.

Джерело: Radio Prague Internetional