Захватчики, очевидно, решили скорректировать свою наступательную операцию на Донбассе и усиливают группировку на юге.

Об этом сообщается в своде разведки Великобритании.

По данным разведки, в течение последних четырех дней российская армия пыталась идти в атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно.

Сейчас же оккупанты, вероятно, перебрасывают значительную часть своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины. Таким образом РФ корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс после того, как не смогла добиться там решающего оперативного прорыва.

