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Росія змінює план наступу на Донбасі та перекидає сили на південь – розвідка Британії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росія змінює план наступу на Донбасі та перекидає сили на південь – розвідка Британії
Фото: Генштаб ЗСУ

Загарбники вочевидь вирішили скорегувати свою наступальну операцію на Донбасі й посилюють угруповання на півдні.

Про це повідомляється у зведенні розвідки Великої Британії.

За даними розвідки, протягом останніх чотирьох днів російська армія намагалася йти в атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно.

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Зараз окупанти, ймовірно, перекидають значну частину своїх сил із північного сектору Донбасу на південь України. Таким чином РФ коригує оперативний план свого наступу на Донбас після того, як не змогла досягти там вирішального оперативного прориву.

Як зазначає розвідка Міноборони Великої Британії, РФ визначила свій Запорізький фронт як уразливу ділянку, яка потребує посилення.

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Окупанти виводять особовий склад із Верхнього Токмака та Чернігівки на Запоріжчині

Джерело: UK Ministry of Defence

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