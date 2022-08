Загарбники вочевидь вирішили скорегувати свою наступальну операцію на Донбасі й посилюють угруповання на півдні.

Про це повідомляється у зведенні розвідки Великої Британії.

За даними розвідки, протягом останніх чотирьох днів російська армія намагалася йти в атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно.

Зараз окупанти, ймовірно, перекидають значну частину своїх сил із північного сектору Донбасу на південь України. Таким чином РФ коригує оперативний план свого наступу на Донбас після того, як не змогла досягти там вирішального оперативного прориву.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 August 2022

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/sU8IJmgiyF

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 1, 2022