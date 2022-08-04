Август, 04 в 18:01

В рамках проекта Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 300 украинцев, покинувших свои дома, были отобраны для получения льготных кредитов для ипотеки под 3%.

Отбор проводил Государственный фонд содействия молодежному домостроению, сообщает Минреинтеграции Украины.

Все победители отбора люди получили возможность приобрести жилье в кредит до 20 лет по беспрецедентно низкой ставке 3%.

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Проект реализуется с финансовой поддержкой Правительства Германии.

Госфонд содействия молодежному домостроению обнародовал перечень победителей на своем сайте.

Программа стала возможной благодаря ратификации Верховной Радой от 2 декабря 2020 соглашения между украинским и немецким правительствами. В рамках сделки привлекается €25,5 млн. от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов для приобретения жилья ВПЛ.

Накануне, 2 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине заработает программа Доступная ипотека, в рамках которой с 1 октября 2022 года четыре категории граждан смогут получить ипотеку под 3%. Речь идет о военнослужащих по контракту и работниках сектора безопасности и обороны, медиках, учителях и педагогических работниках и ученых.

Срок ипотеки составит до 20 лет, а минимальный первоначальный взнос составит 20% стоимости жилья.

Аналогичная программа с начала 2023 года заработает для всех украинцев, однако ставка составит 7% годовых.

Ранее Международная организация миграции (МОМ) провела исследование, согласно которому 60% ВПЛ потеряли работу с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Источник: Минреинтеграции Украины

Фото: Минреинтеграции Украины