Доступная ипотека под 3% годовых: кто имеет право и как получить кредит на жилье

Август, 03 в 10:55

Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, сотрудники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые.

В Министерстве экономики Украины рассказали об условиях программы Доступная ипотека, которая заработает с 1 октября.

– Работодатели этих категорий украинцев получат возможность компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ (размер компенсации зависит от выслуги). Позже программа станет доступна всем украинцам, чья жилая недвижимость не превышает 52,5 кв. м +21 кв. м на каждого члена семьи, – объяснили в ведомстве.

Это активизирует отрасль строительства благодаря росту объема заказов, отмечает первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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Условия программы Доступная ипотека:

По льготному кредиту можно приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи , однако стоимость не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка. Если это областной центр – то в доме, которому не более 10 лет.

, однако стоимость не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка. Если это областной центр – то в доме, которому не более 10 лет. Стоимость 1 кв. м не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определенную Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 тыс. человек, на расстоянии до 15 км от Киева, вдвое – для городов с населением 100-300 тыс. человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

Обязательно страхование жилья от рисков случайного уничтожения или повреждения на полную оценочную стоимость.

В Минэкономики подчеркнули, что массовую ипотеку цифровизируют, то есть оформить заявку на ипотеку можно будет через портал Дія.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск с 1 октября программы Доступная ипотека.

По его словам, со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.