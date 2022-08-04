Серпень, 04 в 18:01

В рамках проєкту Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 300 українців, які залишили свої домівки, були відібрані для отримання пільгових кредитів для іпотеки під 3%.

Відбір проводив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, повідомляє Мінреінтеграції України.

Зазначається, що усі переможці відбору люди отримали можливість придбати житло у кредит до 20 років за безпрецедентно низькою ставкою 3%.

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Проєкт реалізується за фінансової підтримки Уряду Німеччини.

Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву оприлюднив перелік переможців на своєму сайті.

Програма стала можливою завдяки ратифікації Верховною Радою від 2 грудня 2020 року угоди між українським та німецьким урядами. В рамках угоди залучається €25,5 млн від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів для придбання житла ВПО.

Напередодні, 2 серпня, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запрацює програма Доступна іпотека, в рамках якої з 1 жовтня 2022 року чотири категорії громадян зможуть отримати іпотеку під 3%. Йдеться про військовослужбовців за контрактом та працівників з сектора безпеки та оборони, медиків, вчителів та педагогічних працівників та науковців.

Термін іпотеки становитиме до 20 років, а мінімальний початковий внесок складе 20% від вартості житла.

Аналогічна програма з початку 2023 року запрацює для всіх українців, однак ставка буде становитиме 7% річних.

Раніше Міжнародна організація міграції (МОМ) провела дослідження, згідно з яким 60% ВПО втратили роботу від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Джерело: Мінреінтеграції України

Фото: Мінреінтеграції України