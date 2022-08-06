Август, 06 в 18:31

Украинские защитники отбили наступление российской армии на нескольких направлениях, среди которых Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. ВСУ нанесли врагу значительные потери и отбросили обратно.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Штурмом оккупанты пытались улучшить позиции на направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. Однако враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

Сейчас смотрят

На Южнобужском направлении враг пытается ударить огнем на линии столкновения и по обороне, чтобы удержать занятые позиции и предотвратить восстановление наступления украинских защитников и освобождение временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Российские войска активно ведут воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия Россия удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры по всей территории Украины. В ВСУ призвали украинцев в случае сигналов воздушной тревоги уходить в укрытие.