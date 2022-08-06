Серпень, 06 в 18:31

Українські захисники відбили наступ російської армії на декількох напрямках, серед яких Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. ЗСУ завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Штурмом окупанти намагалися покращити позиції на напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. Проте ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов.

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На Південнобузькому напрямку ворог намагається вдарити вогнем на лінії зіткнення та по обороні, щоб утримати зайняті позиції та запобігти відновленню наступу українських захисників та звільнення тимчасово захопленої території.

Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Російські війська активно ведуть повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї Росія утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури по всій території України. У ЗСУ закликали українців у сигналів повітряної тривоги йти в укриття.