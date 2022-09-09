Сентябрь, 09 в 13:24

В Украине предусмотрены случаи заморозки пенсионных выплат.

В каких случаях пенсионеру блокируют пенсионные выплаты и как восстановить их начисление — узнавали Факты ICTV.

Когда пенсию могут заморозить

Заморозка или блокировка — это прекращение начисления пенсионных выплат.

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В Пенсионном фонде отметили, что в Украине действительно могут прекратить начислять выплаты.

Но касается это только тех лиц, которые получают свои пенсии в отделениях Укрпочты.

То есть, если пенсионер более шести месяцев не забирает свои деньги, выплаты прекращают поступать.

— Если пенсионер получает выплаты через почту и более шести месяцев не появлялся для их получения, то выплаты прекращаются, — отметили в ПФУ.

Как возобновить выплаты

Чтобы возобновить пенсионные выплаты, лицо должно лично обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление.

— Лицо должно лично обратиться в орган ПФУ с паспортом и идентификационным кодом, и мы возобновляем, — отметили в ПФУ.

В ПФУ добавили, что после подачи заявления пенсионер сможет получить свои выплаты за весь период времени (то есть за время, когда пенсия не получалась).

Что касается людей на временно оккупированных территориях

В любом случае, люди, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, пенсионных выплат не могут получить.

— По сведениям будет видно, по какое время человек получал пенсию. Соответственно, как только оккупированные территории будут освобождены, людям пенсии восстановят и выплатят за период не получения, — отметили в ПФУ.