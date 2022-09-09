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Факти / Україна / Суспільство

В Україні заморожують пенсії: причини та як поновити

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
В Україні заморожують пенсії: причини та як поновити
Фото: Depositphotos

В Україні передбачені випадки заморозки пенсійних виплат.

У яких випадках пенсіонеру блокують пенсійні виплати та як поновити їх нарахування – дізнавалися Факти ICTV.

Коли пенсію можуть заморозити

Заморозка або блокування – це припинення нарахування пенсійних виплат.

Зараз дивляться

У Пенсійному фонді України зазначили, що в Україні дійсно можуть припинити нараховувати виплати.

Але стосується це лише тих осіб, які отримують свої пенсії у відділеннях Укрпошти.

Тобто, якщо пенсіонер більше шести місяців не забирає свої гроші, виплати припиняють надходити.

– Якщо пенсіонер отримує виплати через пошту і більше шести місяців не з’являвся для їх отримання, то виплати припиняються, – зазначили у ПФУ.

Як поновити виплати

Щоб поновити пенсійні виплати, особа повинна особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву.

– Особа повинна особисто звернутися до органу ПФУ з паспортом та ідентифікаційним кодом, і ми поновлюємо, – зауважили у ПФУ.

У ПФУ додали, що після подання заяви пенсіонер зможе отримати свої виплати за увесь період часу (тобто за час, коли пенсія не отримувалась).

Що стосується людей на тимчасово окупованих територіях

У будь-якому випадку, люди, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, пенсійних виплат не можуть отримати.

– За відомостями буде видно, по який час людина отримувала пенсію. Відповідно, як тільки окуповані території будуть звільнені, людям пенсії поновлять та виплатять за період не отримання, – зазначили у ПФУ.

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