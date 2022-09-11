Дело настоящих героев Украины: что означает крест, который массово постят политики

Сентябрь, 10 в 21:02

На фоне контрнаступления ВСУ на Харьковщине и Юге Украины политики массово начали публиковать крест в социальных сетях. Известно, что крест – это единственное боевое отличие армии Украинской Народной Республики.

В частности, речь идет о железном кресте, который вручали участникам Первого зимнего похода – рейду по тылам большевиков и белых в 1919–1920 годах.

Одно из своих сообщений с соответствующим крестом объяснил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, так называемый зимний поход еще предстоит.

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— Осенний поход – дело настоящих героев Украины. Помним нашу историю, помним героев армии УНР, рыцарей ордена Железного креста. Помним первый зимний поход по тылам белых и красных, — отметил глава Офиса президента.

По его словам, историю Украины невозможно стереть, а наше государство обречено на то, что победить всех врагов.

Сообщение о контрнаступлении Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям появилось в интернете в конце августа, а в течение двух недель начали появляться массовые слухи об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях.