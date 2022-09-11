Зима будет тяжелой, наша задача сделать ее самой сложной для РФ: Зеленский на YES

Сентябрь, 10 в 22:10

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве призвал весь мир подготовиться к сложной зиме и сделать все, чтобы эти 90 дней стали самыми тяжелыми именно для России, потому что от этого зависит наша победа.

– Говорю откровенно – это будет трудный этап. Мы должны пережить эту зиму. Это будет самая сложная зима для всего мира. Эти 90 дней станут испытанием для нашей веры в победу, выдержки и единства, нашей способности защитить себя и весь мир, свободу и фундаментальные ценности, – подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия попытается воспользоваться этим периодом, и наша задача – не сломаться, не разъединиться, не сойти со своего пути.

По его мнению, эти 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости Украины и все годы существования ЕС.

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– Зима определит наше будущее, и какие есть риски. Мы не сомневаемся в ВСУ, в нашей разведке и спецслужбах, а также в наших людях. Но, чтобы это произошло, мы нуждаемся в конкретике – оружии, снарядах, финансовой и политической поддержке, сильной, как никогда, дипломатии, – сказал Зеленский, обращаясь к участникам форума YES.

Он убежден в том, что мир способен пройти зимний период без российских энергоресурсов, но для этого нужно “завершить демонтаж российского влияния в подготовке к зиме, до решающих 90 дней”.

В частности, как отметил президент, в течение осени необходимо максимально усилить санкции против России, согласовать механизмы для реального ограничения российских доходов от экспорта, конфискации российских активов за границей, усилить визовые ограничения для граждан РФ, чтобы побуждать к заметному антивоенному движению, а также депортировать российских пропагандистов из всех демократических стран, чтобы у России не было даже шансов сеять политический и социальный хаос.