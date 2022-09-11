Справа справжніх героїв України: що означає хрест, який масово постять політики

Вересень, 10 в 21:02

На тлі контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Півдні України політики масово почали публікувати хрест у соціальних мережах. Відомо, що хрест – це єдина бойова відзнака армії Української Народної Республіки.

Зокрема, йдеться про залізний хрест, який вручали учасникам Першого зимового походу – рейду тилами більшовиків і білих у 1919–1920 роках.

Один зі своїх дописів з відповідним хрестом пояснив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, так званий зимовий похід ще чекає попереду.

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– Осінній похід – справа справжніх героїв України. Пам’ятаємо нашу історію, пам’ятаємо героїв армії УНР, лицарів ордену Залізного хреста. Пам’ятаємо Перший зимовий похід по тилах білих та червоних, – зазначив глава Офісу президента.

За його словами, історію України неможливо стерти, а наша держава приречена на те, що перемогти всіх ворогів.

Повідомлення про контрнаступ Збройних сил України на декількох напрямках з’явилося в інтернеті наприкінці серпня, а протягом двох тижнів почали з’являтися масові чутки про звільнення низки населених пунктів у Харківській та Херсонській областях.