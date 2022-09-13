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Факты / Україна / Общество

Россияне спешно отступают: ВСУ “затрофеили” склад оружия РФ в Святогорске

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне спешно отступают: ВСУ “затрофеили” склад оружия РФ в Святогорске
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины “затрофеили” новый арсенал вооружения, которое российские оккупанты бросили в районе Святогорска, убегая со своих позиций.

Соответствующую видеозапись обнародовала Государственная пограничная служба Украины, на ней можно заметить, что захватчики оставили после себя беспорядок и большие запасы оружия.

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— В районе Святогорска пограничники в составе Сил обороны наткнулись на свинарник оккупантов. Россияне продолжают спешно отступать, оставляя за собой привычную для них атмосферу: нужники и беспорядок, а также кучу трофеев для украинских воинов, — отметили в Государственной пограничной службе.

Вчера, 12 сентября, стало известно, что ВСУ освободили Святогорск Донецкой области от российских оккупантов. В городе вывесили флаг Украины, выбросив “тряпку захватчиков”.

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Источник: Госпогранслужба
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