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Росіяни поспіхом відступають: ЗСУ “затрофеїли” склад зброї РФ у Святогірську

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни поспіхом відступають: ЗСУ “затрофеїли” склад зброї РФ у Святогірську
Фото: Depositphotos

Збройні сили України “затрофеїли” новий арсенал озброєння, яке російські окупанти залишили в районі Святогірська, тікаючи зі своїх позицій.

Відповідний відеозапис оприлюднила Державна прикордонна служба України, на ньому можна помітити, що загарбники залишили після себе безлад і великі запаси зброї.

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– У районі Святогірська прикордонники в складі Сил оборони натрапили на свинарник окупантів. Росіяни продовжують поспіхом відступати, залишаючи за собою звичну для них атмосферу: нужники та безлад, а також купу трофеїв для українських воїнів, – наголосили у Державній прикордонній службі.

Вчора, 12 вересня, стало відомо, що ЗСУ звільнили Святогірськ Донецької області від російських окупантів. У місті вивісили прапор України, викинувши “ганчірку загарбників”.

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Джерело: Держприкордонслужба
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