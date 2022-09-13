Росіяни поспіхом відступають: ЗСУ “затрофеїли” склад зброї РФ у Святогірську
Збройні сили України “затрофеїли” новий арсенал озброєння, яке російські окупанти залишили в районі Святогірська, тікаючи зі своїх позицій.
Відповідний відеозапис оприлюднила Державна прикордонна служба України, на ньому можна помітити, що загарбники залишили після себе безлад і великі запаси зброї.
– У районі Святогірська прикордонники в складі Сил оборони натрапили на свинарник окупантів. Росіяни продовжують поспіхом відступати, залишаючи за собою звичну для них атмосферу: нужники та безлад, а також купу трофеїв для українських воїнів, – наголосили у Державній прикордонній службі.
Вчора, 12 вересня, стало відомо, що ЗСУ звільнили Святогірськ Донецької області від російських окупантів. У місті вивісили прапор України, викинувши “ганчірку загарбників”.