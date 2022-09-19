Сентябрь, 19 в 16:50

На горе Кременец у города Изюм Харьковской области российские оккупанты разрушили каменных половецких баб — историческую достопримечательность IX-XIII века.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что с самого начала полномасштабного военного вторжения России украинцы в городах облагали памятники мешками с песком. Это говорит о том, как украинский народ уважительно относится к своей культуре и истории.

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Однако, как оказалось, наши памятники “мешают” российским оккупантам — они разрушили каменные половецкие бабы на горе Кременец неподалеку от Изюма Харьковской области.

Эти каменные скульптуры датируются IX-XIII веками.

Лубинец подчеркнул, что военными действиями РФ нарушает Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 года), которой запрещено любой захват, уничтожение или умышленное повреждение учреждений, посвященных религии, благотворительности, образованию, искусству и наукам, историческим памятникам, произведениям искусства и науки.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина вместе с международным сообществом должны сделать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эти преступления.

Ранее Украинский культурный фонд запустил интерактивную Карту культурных потерь, где отражаются частично поврежденные или полностью уничтоженные россиянами памятники и объекты.

Источник: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец