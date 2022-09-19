Вересень, 19 в 16:50

На горі Крем’янець біля міста Ізюм Харківської області російські окупанти зруйнували кам’яних половецьких баб – історичну пам’ятку IX-XIII століття.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що із самого початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії українці в містах обкладали пам’ятники мішками з піском. Це говорить про те, як український народ шанобливо ставиться до своєї культури та історії.

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Проте, як виявилося, наші пам’ятки “заважають” російським окупантам — вони зруйнували кам’яні половецькі баби на горі Крем’янець неподалік від Ізюма, що на Харківщині.

Ці кам’яні скульптури датуються IX-XIII століттями.

Лубінець наголосив, що воєнними діями РФ порушує Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту (1954 року), якою заборонено будь-яке захоплення, знищення або навмисне пошкодження установ, присвячених релігії, благодійності, освіті, мистецтву та наукам, історичним пам’яткам, творам мистецтва та науки.

Омбудсмен наголосив, що Україна разом із міжнародною спільнотою повинні зробити все, щоб притягнути до відповідальності Росію за ці злочини.

Раніше Український культурний фонд запустив інтерактивну Мапу культурних втрат, де показані частково пошкоджені або повністю знищені росіянами пам’ятники та об’єкти.

Джерело: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець