Как правильно выбрать аккумуляторы для бесперебойника — советы

Сентябрь, 27 в 12:52

В этой статье рассмотрим, как правильно выбирать аккумуляторы для мощных одно- и трехфазных источников бесперебойного питания и где используются цепочки из нескольких десятков АКБ 12В одинаковой емкости.

Цена аккумуляторов для бесперебойника

Цена аккумуляторов на рынке, особенно на наиболее распространенные емкости 7-9-12-18 Аг, может отличаться в два-три раза.

На сайте компании PowerSol представлен широкий ассортимент аккумуляторов для ИБП различных марок.

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Нужно понимать, что в дешевых аккумуляторах используются материалы худшего качества (обычно вторичный свинец и т. д), данные аккумуляторы не рассчитаны на большие токи разряда (нагрузки ИБП), которые обязательно будут присутствовать в мощных ИБП.

Также за низкое качество и неоднородные характеристики материалов, батареи одной партии в самом дешевом сегменте сильно отличаются друг от друга основными характеристиками (важнейшая для корректного заряда-разряда – внутреннее сопротивление аккумулятора), а также имеют очень ограниченный циклический ресурс.

Об этих особенностях более подробно напишем позже.

Прежде всего: недорогие АКБ рассчитаны на применение в так называемых слаботочных системах, например — системах сигнализации и видеонаблюдения.

При больших нагрузках и в режиме частого заряда-разряда они часто не отрабатывают даже двух лет.

Идентичность параметров АКБ

Следующий важный критерий, на который стоит обратить внимание — это максимальная идентичность характеристик всех АКБ, которые планируется устанавливать в ИБП.

Поэтому, если вы планируете купить аккумуляторы для ИБП, например, в количестве 16, 32, 40 штук или больше, обязательно уточните у менеджера: предложены ли АКБ из одной партии.

Потому что часто параметры АКБ от одного производителя, но из разных партий, могут весьма существенно отличаться.

Здесь нужно понимать, что чем больше будут отличаться характеристики АКБ в цепочке, тем быстрее некоторые из них выйдут из строя.

Поскольку из-за разного внутреннего сопротивления одни батареи во время работы бесперебойника будут недостаточно заряжены, а другие — наоборот перезаряженны.

В батареях, находящихся под буферным напряжением ниже номинального напряжения 13,6 В, происходит необратимый процесс сульфатации. А в батареях, находящихся под напряжением выше 13,6 В – процесс испарения кислоты.

Также отметим, что обычно в более качественных и дорогих моделях (даже из соседних партий) идентичность параметров АКБ гораздо выше, чем у дешевых аналогов, даже из одной партии.

Срок службы батарей: срок службы в буферном режиме и циклический ресурс

Для источников бесперебойного питания обычно используют AGM-аккумуляторы, поскольку они имеют оптимальное соотношение цена-качество, достаточный ток разряда (по сравнению с более слаботочными гелевыми).

Есть два показателя срока службы АКБ:

— срок службы в буферном режиме, то есть без большого количества циклов заряда-разряда;

— количество циклов заряда-разряда (например, для номиналов 7-9-12 Аг обычно от 150 до 250 циклов, для крупных номиналов – 250-500 циклов заряда-разряда).

Как правило, в ИБП аккумуляторы отрабатывает свой ресурс по сроку службы в буфере, но бывают и сферы применения ИБП, где действительно аккумуляторы отрабатывают за циклами заряда-разряда.

Если на аккумуляторы большой емкости – от 33 до 300 Ah – большинство брендов заявляет срок службы в буферном режиме 8-10 лет, а иногда и 12 лет, то аккумуляторы малой емкости от 7 до 26Аг у большинства производителей имеют срок службы 5-6 лет.

Так к качественным 5-летним батареям можно отнести:

BB Battery;

EverExceed;

CSB.

Также есть несколько всемирно известных производителей, которые изготавливают номиналы аккумуляторных батарей для ИБП от 5 до 26 Аг со сроком службы 10 лет. К ним относятся:

7-Stars;

Yuasa;

BB Battery (отдельные модельные ряды).

Также при выборе батарей для ИБП обязательно уточняйте заявленное производителем количество циклов полного заряда-разряда.

Для большинства дешевых аккумуляторов производители и поставщики вообще не предоставляют соответствующей информации.

И опять таки, для более качественных и дорогих брендов АКБ и количество циклов заряда-разряда заявлено больше, и достоверность этих данных – выше.

Качественные клеммы

Если вы рассматриваете аккумуляторы малой емкости – 7 Ah, 9 Ah или 12 Ah, обязательно обратите внимание на клеммы.

Они должны быть достаточно толстыми и широкими. Качественные клеммы имеют лучший контакт, в результате они не нагреваются при работе.

У дешевых АКБ клеммы преимущественно тонкие, они не рассчитаны на сильный ток и будут нагреваться при больших нагрузках.

Надежный корпус

Пластик, из которого выполнен корпус аккумуляторов для ИБП, должен быть негорючим и достаточно прочным, чтобы его не раздуло от большого тока.

В некоторых дешевых АКБ может использоваться обычный пластик, что может создать пожароопасную ситуацию в случае больших нагрузок, если корпус раздует и произойдет утечка кислоты.

Статья подготовлена специалистами компании PowerSol, которые имеют многолетний опыт в сфере резервного и автономного питания.

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